Министр обороны Латвии назвал позором поведение Германии на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину

Пабрикс заявил, что нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и немецких партнеров ив целом “нашему времени”.

Он назвал “большой ошибкой” позицию представителей Социал-демократической партии Германии, которые хотят передать Украине военно-полевой госпиталь, а не вооружения.

Также, по его мнению, “немецкая блокада эстонских гаубиц Украине считается позорной позицией во всех трех странах Балтии, а также во всех странах Северной Европы”. Пабрикс подчеркнул, что каждая страна имеет право защищать себя, а “если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот”.

С одной стороны, сказал он, позиция Берлина – пацифистская послевоенная философия немецкого общества, а с другой, – “очень тесные деловые и экономические связи между Германией и Россией”.

Такое поведение Германии, по мнению латвийского министра, “бросает тень на все достижения, которые являются краеугольными камнями Европейского Союза”. Кроме того, политик уверен, что такая позиция Германии “больше не имеет ничего общего с ценностной внешней политикой”.

Министр обороны Латвии подытожил интервью заявлением, что от Германии ждут, “наконец, что она возьмет на себя ведущую роль в Европе и примет меры, причем не сегодня и не завтра, а еще вчера”.

Контекст:

Финансовая помощь Германии за первые пять лет с начала войны в 2014 году составила более €1,4 млрд, однако страна не предоставляла Украине оружие.

17 января 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия остается неизменной.

О том, что немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже оплаченных ею через эту структуру НАТО противодронных винтовок, писало 11 декабря 2021 года ZN.UA. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник говорил о неформальных сигналах от Германии, что “подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям”. Это главная линия аргументации, которой официальный Берлин объясняет отказ в предоставлении Украине оружия. Посол прогнозирует, что в этом отношении курс нового правительства не изменится.

В комментарии Financial Times, который был опубликован 12 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. По словам Резникова, Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противодронных ружей и антиснайперских систем через NSPA. Впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружие нелетальным, так что Украине все же удалось оформить покупку противодронных ружей.

13 декабря немецкое издание Bild написало, что поставку Украине вооружения в рамках НАТО блокировала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Украина уже заплатила за вооружение в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставкам и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA заблокировали продажу американских винтовок. Собеседник Bild рассказал, что Нидерланды поддержали ФРГ “по указанию из Берлина”, так как правительство Меркель не хотело создавать впечатление, что оно единственное среди стран – членов Альянса выступает против продажи.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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