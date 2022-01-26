В Алма-Ате отменили режим антитеррористической операции

В Алма-Ате и Алма-Атинской а также Жамбылской областях Казахстана решили прекратить режим антитеррористической операции, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности страны.

«Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00.00 часов 26 января (21.00 мск 25 января) действия режима антитеррористической операции и критического «красного» уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы», – цитирует сообщение казахстанского ведомства РИА «Новости».

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.