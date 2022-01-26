 

Госдеп пригрозил РФ падением экономики в случае «вторжения» на Украину

26.01.2022, 0:16, Новости дня
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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что РФ уже столкнулась с экономическими трудностями из-за напряженности вокруг Украины, но эти трудности померкнут перед последствиями, которые обрушатся на российскую экономику в случае эскалации.

Прайс заявил: «Не только мы предупреждаем о быстром, жестком и едином ответе. Финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут ситуацию на заметку. Российский рубль недавно опустился до самого низкого уровня за более чем год по сравнению с долларом, <…> российский фондовый рынок опустился до самого низкого уровня за год», – передает ТАСС.

«То, что мы видим сейчас – ничто в сравнении с тем, что постигнет Российскую Федерацию, российскую экономику, если российскому вторжению будет дан ход», – приводит его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь госдепартамента заявил, что США «не видели деэскалации, которая необходима для того, чтобы дипломатия и диалог оказались успешны». При этом «деэскалация» не является предварительным условием для дипломатических контактов, но нужна для того, чтобы диалог двигался в «верном направлении», отметил он.

Прайс также сообщил, что США пока не передали РФ свой письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, ответ США не содержит «сюрпризов» для России. Прайс отметил, что в ходе многочисленных дипломатических контактов западные союзники довели до сведения Москвы, в каких областях возможен прогресс, а какие инициативы неприемлемы. Ко второй категории относится, в частности, российское требование нераспространения НАТО на восток.

Прайс подтвердил, что США обсуждали свой письменный ответ с Киевом. «Мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет», – сообщил он.

Ответ США на предложения РФ в сфере безопасности не будет содержать оценку американского президента Джо Байдена о том, что Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в НАТО, сообщил Прайс, добавив, что «у наций есть право выбирать партнерства и альянсы», «дверь НАТО всегда должна оставаться открытой» и что «не США должны говорить о позиции НАТО».

Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента РФ Владимира Путина в случае «вторжения» РФ на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



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