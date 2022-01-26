Северный флот начал крупные учения в Арктике

Начались учения Северного флота с арктической экспедиционной группировкой, в них примет участие носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков», сообщили в пресс-служба флота.

Сообщается, что «силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой». Учения проходят «под руководством командующего Северным флотом Героя РФ адмирала Александра Моисеева» в соответствии «с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год», передает РИА «Новости».

В учениях, основная часть которых пройдет в Баренцевом море, примут участие «до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения». В учениях будут участвовать фрегат «Адмирал Горшков», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен», подводные лодки, суда обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Учения пройдут и на береговых полигонах в Мурманской области.

Учения должны показать уровень подготовки органов военного управления флота при разрешении кризисных ситуаций в Арктике, а также при управлении силами при обеспечении военной безопасности и морской экономической деятельности. Кроме того, проверят слаженность тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск при выполнении задач в Арктике, будут отработаны тактические приемы и способы ведения морского боя и боевых действий в регионе. Также планируется отработать вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота, проведут учения по противодействию условным террористическим группам, а также их блокированию и уничтожению.

Напомним, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Они охватят акватории морей, прилегающих к границам России, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения запланированы в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.