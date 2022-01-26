Дай лапу: 20 фотодоказательств того, что собаки – лучшие друзья монархов

Собаки в роли питомцев королевских семей выступают очень давно, и особенно их любят британское монаршее семейство. Главной любительницей собак, причем именно корги, является королева Великобритании Елизавета II. Первую собаку этой породы ей подарил отец, король Георг VI, и 7-летняя принцесса Елизавета назвала щенка Дуки. С тех пор, а особенно с момента коронации Елизаветы, корги стали обитателями Букингемского дворца. Большая часть питомцев, которые в дальнейшем жили во дворце, – потомки этой собаки. При дворе Елизаветы II жили в общей сложности больше 30 корги. Причем они стали единственными живыми существами, которым дозволено входить в помещение вперед королевы. В какой-то момент королева вывела новую породу – дорги: это произошло после того, как одна из ее корги закрутила роман с таксой Пипкин принцессы Маргарет. Так родились собаки по кличке Вулкан и Кэнди.

Последней корги Елизаветы II – 15-летней Уиллоу – не стало в 2018 году. А в 2015-м было объявлено, что больше королева разводить их не будет, так как не представляет, кто будет заботиться о корги, когда ее не станет. В конце 2020 года из жизни ушла одна из ее любимых собак – Вулкан породы дорги, в 2018 году позировавшая со своей хозяйкой для журнала Vanity Fair. После этого у Ее Величества Великобритании осталась лишь одна собака, тоже породы дорги – Кэнди.

Пандемия коронавируса внесла свои изменения в планы королевы: во время локдауна ей подарили двух щенков дорги – Фергуса и Муика, причем дар преподнес ее младший сын, принц Эндрю. К сожалению, Фергус умер в мае 2021 года. Но уже в июне, в честь 100-летия принца Филиппа, Эндрю купил своей матери еще одного щенка.

Будущая королева Великобритании, принцесса Елизавета

Теплые чувства к четырехлапым переняли принцы Уильям и Гарри, которые ладили с собаками с детства. В семье Уильяма и Кейт Миддлтон жил кокер-спаниель Лупо, которого им в 2011-м на свадьбу подарил брат Кейт – Джеймс, который занимается разведением собак. В ноябре 2020-го пса не стало, и Миддлтон-младший подарил им нового щенка, кличка и даже пол которого были неизвестны. Вероятно, малыша, рожденного сестрой того самого Лупо, супруги очень любят – во время последнего выхода в свет на прошлой неделе Кейт и Уильям, познакомившись с щенком-терапевтом в больнице в Ланкашире, сказали журналистам, что рады, что их собака (да, это “она”) не видит, как те мило общаются с этим очаровательным щенком.

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями – Уильямом и Гарри Кейт Миддлтон и принц Уильям

У принца Гарри и Меган Маркл тоже есть своя история отношений с собаками: сейчас с супругами в Монтесито живут бигль Гай и черный лабрадор-ретривер Пула. Пес Гай – самый настоящий путешественник: пес переехал с Меган в Лондон в 2017 году (своего второго пса она не смогла взять из-за почтенного возраста собаки), а в 2019-м он вместе с хозяйкой вернулся в США.

Уровень привязанности британских монархов к собакам (и не только) отразилась и в искусстве: летом 2020-го темой ежегодной фотовыставки в Букингемском дворце, которая проводится, когда Елизавета II уезжает на каникулы в Балморал, стала тема любви членов британской королевской семьи к животным.

Меган Маркл и принц Гарри с президентом и первой леди Ирландии и их собаками, 2018 год

Питомцы есть и других родственников Елизаветы II: у ее сына, принца Эдварда, и невестки, графини Софи, живут две собаки – черный лабрадор и кокер-спаниель – и даже черепаха. Дочь принцессы Анны Зара Тиндалл и ее супруг Майк – счастливые обладатели боксера Свея и двух черных лабрадоров Сторм и Пеппера. Причем, кажется, их больше всего любят дочери пары: однажды в папарацци запечатлели сцену, как Миа и Лена сами выгуливают собак. Правда, из-за того, что девочки тогда были совсем малышками, сложно понять, кто кого в тот момент выгуливал. А у старшего сына королевы, принца Чарльза, и герцогини Камиллы живут две собаки – Бет и Блубелл, причем вторую герцогиня нашла на улице.

Впрочем, британские монархи – не единственные, которые прекрасно ладят с собаками. В датской королевской семье (кронпринц Фредерик и кронпринцессы Мари) до 2021 года была только одна собака – бордер-колли Грейс. Но в декабре она родила двух щенков. В королевской семье Нидерландов (король Виллем-Александр и королева Максима) несколько лет живут лабрадоры по кличке Луна, Скиппер и Нала, а в октябре прошло года у них появился щенок Мамбо. В Норвегии у кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит есть свои питомцы – лабрадудли Маффин и Милли Какао. Этот пес однажды сильно потрепал нервы своим хозяевам: в 2017-м во время поездки в горы, где семейство каталось на лыжах, пес сбежал, но вскоре его нашли.

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия – заядлые собачники не меньше чем их “коллега” Елизавета: много лет назад у них жил пес Бинго, а в последние годы рядом с ними видят дворняжку Брэнди. Их дочь, кронприцнсса Виктория, завела весной 2020 года кавудла Рио, который является помесью кавалера и пуделя.

Предлагаем увидеть подборку самых интересных, милых, забавных, трогательных фотографий с участием собак и представителей монархий со всего мира.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми, 2015 год Герцогиня Камилла и королева Испании Летиция в Мадриде, 2011 год Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит с детьми, 2018 год Кейт Миддлтон на параде в честь Дня Святого Патрика, 2019 год Герцогиня Камилла Принц Чарльз Дочери Зары и Майка Тиндалл – Миа и Лена Принцесса Анна и графиня Софи Уэссекская Принц Эдвард Каролина, принцесса Монакская и Ганноверская — старшая дочь князя Монако Ренье III и Грейс Келли