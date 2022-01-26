 

Военная помощь от США и подозрение заместителю Кличко. Главное за день

26.01.2022, 0:06, Новости дня
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Военная помощь США

В Украину прибыла третья партия военной помощи от США в рамках безопасного пакета на $200 млн. По данным СМИ, партия включает 300 Javelin и боеприпасы, в частности, так называемые “разрушители бункеров”.

Подозрение заместителю Кличко

Первому заместителю мэра Киева Николаю Поворознику сообщили подозрение в служебной халатности, которая повлекла убытки на 48 млн грн. Дело касается участка земли, правом на пользование которым владел аппарат СНБО. Однако Поворозник подписал распоряжение, которым забрал участок, так как он аппаратом СНБО не использовался. В дальнейшем там обустроили парк. Прокуратура считает, что подписанное замом Кличко распоряжение было незаконно.

Зеленский записал новое обращение

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о ситуации на Донбассе, подготовке встречи в нормандском формате, а также о переговорах относительно деэскалации ситуации вблизи границы Украины

Митинг ФЛП под Верховной Радой

В первый пленарный день Верховной Рады после зимних каникул в правительственном квартале состоялась массовая акция предпринимателей “SaveФОП”. Они требовали принять упрощенную систему налогообложения и отчетности и отменить требование регистраторов расчетных операций для физических лиц – предпринимателей.

В ходе акции протестующие прорвали ограждение возле здания Верховной Рады, нескольких участников задержали. По данным полиции, на акции пострадали 18 полицейских и трое митинговавших.

В России Навального внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес российского оппозиционера Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов. Кроме Навального, в список попали его соратники Любовь Соболь, Георгий Албуров, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов и другие. В списке физических лиц 22 фамилии.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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