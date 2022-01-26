 

Insider – более 600 тысяч человек — Компартия Китая подсчитала, сколько чиновников наказала за 2021 год

26.01.2022, 0:00, Новости дня
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Как указано в новом докладе Центральной комиссии по проверке дисциплины при Коммунистической партии Китая, за 2021 год в КНР наказаниям за нарушение правил подверглись 627 тыс. госслужащих, пишет Insider. Большая часть провинившихся оказалась мелкими чиновниками на уровне деревень и предприятий, в то время как на уровне провинций и министерств с дисциплинарными мерами столкнулось лишь 36 человек.


Reuters

Предстоящая зимняя Олимпиада привлекает к Пекину особое внимание. На этом фоне Коммунистическая партия Китая (КПК) опубликовала новый доклад, из которого стало известно, что в прошлом году она наказала 627 тыс. чиновников за нарушение дисциплины и правил, пишет Insider. 

 

Согласно статистике, опубликованной Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Государственным комитетом по контролю, больше всего за прошедший год было наказано чиновников низкого ранга на уровне деревень и предприятий. Таких насчитывается порядка 414 тыс. При этом на более высоком уровне провинций и министерств с карательными мерами столкнулись лишь 36 человек. 

 

Как обращает внимание издание, в целом в 2021 году было наказано больше чиновников, чем в 2020-м, когда за нарушение партийных устоев досталось 604 тыс. госслужащих. Обычно дела членов КПК, которых подозревают в коррупции или, к примеру, халатности, передаются на рассмотрение партийных дисциплинарных комиссий на разных уровнях. И уже там принимаются решения о карательных мерах — от предупреждений и выговоров до исключений из партии. 

 

Среди громких дел прошлого года можно вспомнить наказания для 47 чиновников в городах Чжанцзяцзе и Нанкин, которые, как пришли к выводу дисциплинарные комитеты, не сумели эффективно справиться со вспышкой варианта «дельта». В схожей ситуации оказались сейчас и чиновники из Сианя, которым грозят дисциплинарные меры за то, что они «не провели достойную работу» по сдерживанию коронавируса, что обернулось длительным локдауном для целого города с населением 13 миллионов человек. 

 

Insider подчёркивает, что при председателе Си Цзиньпине китайское правительство особенно рьяно взялось закручивать гайки в отношении чиновников в попытке, по его словам, искоренить коррупцию. В 2016 году власти КНР сообщили, что с 2013 года наказали уже более миллиона чиновников.

 

На прошлой неделе Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины выпустила заявление, в котором пообещала «беспощадно» наказывать тех, кто «пытается создавать политические шайки, клики и группы влияния». 



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