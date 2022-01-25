Глухо как в банке

Почему у мэра Нью-Йорка и главы ЦБ РФ разные взгляды на криптовалюту?

20 января мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что получит свою зарплату в криптовалюте. Его зарплата, установленная в долларах, будет конвертирована на криптобирже Coinbase и выдана ему в биткоинах и эфирах. Это не противоречит американским законам, ничего запретного тут нет. Мэр был избран на свой пост в конце прошлого года.

Фото: Moe Zoyari / Bloomberg via Getty Images

В этот же день Банк России, возглавляемый Эльвирой Набиуллиной, выпустил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором предложил запретить использование криптовалюты в РФ и «ввести ответственность за нарушение запрета». Запрету подлежит использование крипты как средства платежа, создание крипты, инвестиции в крипту, использование инфраструктуры российского финансового рынка для приобретения и продажи крипты.

То есть если бы Эрик Адамс был российским гражданином, то за ним должна была бы прийти полиция. И за уроженцем Коломны Виталиком Бутериным тоже. Он же создал Ethereum, называемый также эфиром.

Почему же у Эрика Адамса и Эльвиры Набиуллиной такие разные взгляды на один и тот же предмет?

Эрик Адамс — бывший полицейский, а не профессиональный экономист, но в экономике разбирается, иначе не был бы избран мэром Нью-Йорка. Ему достаточно нескольких слов, чтобы объяснить свое отношение к криптовалютам: «Нью-Йорк это центр мира, и мы хотим, чтобы он был центром криптовалют и других финансовых инноваций. Если мы будем на переднем крае таких инноваций, то это поможет нам создавать рабочие места, улучшать нашу экономику и продолжать быть магнитом для талантов со всего мира».

Повторим еще раз:

инновации помогают создавать рабочие места. Улучшают экономику. Привлекают таланты со всего мира. В докладе Банка России, на всех его 37 страницах, таких слов не найдешь.

Там ни разу не встречается слова «инновации». Там речи нет о создании с помощью инноваций рабочих мест, о возникновении новых способов бизнеса и жизни. О том, что инновации улучшают экономику, тоже ни слова. И ничего нет о том, что разработка современных криптовалют привлекает тысячи молодых и талантливых программистов во всем мире. Это — передний край хайтека, место, где создаются необыкновенные сети сетей и необычное, децентрализованное будущее.

Государству надо подумать, какое место оно займет в этом будущем. Государство должно научиться умному восприятию инноваций, оно обязано развиваться вместе с хайтеком и учиться у него свободе и творческой силе в создании новых миров. Но это — какое-то другое государство. Наше, в котором Банк РФ — ничему учиться не хочет и желает по-прежнему быть унтером Пришибеевым.

Ничего в докладе Банка РФ нет о Брайане Армстронге, основателе криптовалютной биржи Coinbase, о Крисе Ларсене, создателе крипты Ripple, которая используется в международных банковских операциях, о Тайлере Уинклвоссе, создателе платформы Gemini. Все эти люди, фирмы, компании, пионеры криптовалют и творцы инноваций, а также страны, где никому не приходит в голову запрещать криптовалюты, не интересуют Банк России. Под мировым опытом он понимает нечто совсем другое. В преамбуле к докладу упомянут Китай, запретивший обращение криптовалют, Индия, которая собирается это сделать, и Иран, запретивший крипты и майнинг. Странно, что не упомянута Северная Корея. Какой источник экономического опыта пропадает.

Количество людей, пользующихся криптовалютами в России, не поддается точному исчислению. Говорят о девяти процентах населения, что дает миллионы человек; Банк РФ в своем докладе говорит, что «объем сделок российских жителей с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает 5 млрд долл. США в год. Российские граждане являются активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами». Десять или более млн россиян имеют криптовалютные кошельки и крипту на них, покупают и продают в обменниках и на криптобиржах, занимаются майнингом и стекингом, следят за новациями в этой сфере — рынок сформирован, и от государства ожидается только тонкая настройка, только создание новых юридических норм для новой экономики. Вместо этого выходит г-жа Набиуллина и десяти миллионам человек показывает кулак.

Десять млн россиян по собственному размышлению, по свободной воле завели криптокошельки и поверили в крипту. Теперь им велят — прекратить! Так обращаются с холопами, а не с гражданами. Поэтому неудивительно, что общий ответ этих десяти млн человек будет: «А не пойти ли вам..?».

Криптовалюты невозможно запретить, как и их рынок.

В отдельных удивительных местах Земли можно топать на хайтек ногами и грозить крипте репрессиями, но рынок такое дело, что он уйдет в тень и все равно будет существовать.

В СССР были валютчики, и некоторых расстреливали. В РФ будут криптовалютчики, и что с ними будут делать? Продал биткоин — год тюрьмы? Купил пять эфиров — получи «пятерочку»?

Именно это предполагает Банк России, когда в своем докладе предлагает создать специальный орган для проведения в жизнь запрета на крипту. Криптополиция? Криптосыск? Криптотеррор? Можно быть изящнейшей дамой во главе Банка России, но именно этому изяществу придется нести ответственность за то, что будут учинять с людьми взбесившиеся органы, за вывернутые за спину руки, за изъятые при обыске и сворованные биткоины, за допросы с целью добиться признания, где купил и какому оппозиционеру перевел.

В один ряд с другими страшными опасностями для РФ — Навальный, оппозиция, «иноагенты», «Мемориал»* — теперь попадает майнинг. Безобидное дело, начинавшееся с майнинга на видеокартах, превратилось во всемирный бизнес с использованием ASIC-компьютеров. Чем же опасен майнинг? Он забирает у страны электроэнергию, «ставит под угрозу электрообеспечение жилых зданий» и промышленных предприятий. Но разве из-за майнинга цена на электричество повышается каждый год, разве майнинг гонит электроэнергию за рубеж, а не направляет на внутренний рынок, чтобы понизить тарифы? После ухода майнинг-ферм из Китая и перебоев в работе майнинга в Казахстане РФ могла бы стать местом, где этот бизнес может работать. Для этого нужны правильные законы и правильные налоги. Но об этом надо думать, надо говорить с людьми и советоваться с бизнесом, надо вообще понимать, зачем ты нужен на своем месте. Банк РФ знает, зачем он нужен: дать обоснование запрета на 37 страницах и выкрикнуть органам команду «фас».

Майнинговая ферма. Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Скулы сводит от кислоты — лицемерной заботы Банка РФ о благосостоянии россиян. Пенсии в 15 тысяч рублей? Зарплаты в 25? Грабиловка с ценами на продукты? Повышение цен на ЖКХ, регулярное, как смена времен года? Непомерные военные расходы, миллионы и миллиарды, уходящие на бессмысленные передвижения войск с Дальнего Востока на границу с Украиной? Нет, это пустяки, об этом и говорить нечего, потому что виновата — кто бы вы думали? — крипта! «Распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан». Угроз много, в частности: большие массивы крипты сосредоточены в руках немногих людей, и они, вот ужас, анонимны. А как с национальным богатством России? Оно тоже сосредоточено в руках немногих людей, они не анонимны, мы знаем их фамилии. Но Банк РФ не видит в этом проблемы.

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Мир находится в шаге от создания CBDC — цифровых валют Центробанков. Мы не будем здесь обсуждать плюсы и минусы этого проекта, скажем только, что в других странах крипта Центробанка будет работать вместе с криптой, а в России, судя по тому, что происходит зачистка рынка, — вместо. Об этом стоило бы сказать честно и откровенно, но ждать этого от государства в его нынешнем состоянии нельзя. Оно никогда не говорит правду и состоит из лжи.

Ими движет страх — страх допустить что-то, что они не могут подчинить себе и контролировать.

Они не уверены в себе и в любом развитии, в любой свободной человеческой активности видят опасность. Они не могут допустить рядом с собой денег, которые им не принадлежат. Там, где Эрик Адамс, решивший три первые своих зарплаты получать в криптовалюте, и многие другие видят шанс, они видят «потенциальные угрозы для экономики и финансовой системы». Об этом они прямо говорят в своем докладе, в конце которого задают вопрос для консультаций: «Какие аргументы могут указывать на необходимость еще более жесткого варианта регулирования (например, аналогично опыту Китая)?».

Иди, настучи на крипту!

А вопрос о более мягком варианте они не задают.

А должны были бы предложить и такой вопрос: «Почему этого вообще не надо делать?».

Криптовалюты, утверждает Банк России, используются в криминальной деятельности. После того, как в криминальной деятельности использовались виолончель и посольство в Аргентине, нас уже ничего не удивляет, но все-таки спросим: а рубль? А евро? А доллар? А квартиры размером с футбольное поле? А дворцы, про которые нам рассказал Навальный? А офшоры? Они для чего используются? Сама государственная машина используется для криминальной деятельности, но для г-жи Набиуллиной всего этого не существует, доклада об этом она не выпустит, рубль и евро запретить не предложит: виновата крипта.

Алексей Поликовский, Обозреватель «Новой»

*Мы вынуждены сообщить, что организация признана в РФ иноагентом и ликвидирована.

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