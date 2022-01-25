Кадыров разъяснил предназначение выделенных из госбюджета 375 млрд рублей

Сумма 375 млрд рублей в год, которую Чечня получает из госбюджета, включает в себя содержание всех ветвей власти, филиалов федеральных органов, сопоставима с суммами в других регионах и не является «космической», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Начнем с того, что речь о 375 млрд рублей. Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, прокуратура, ПФР и т. п.), Пенсионного фонда, фондов медицинского и социального страхования. Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России», – написал Кадыров в своем телеграм-канале, комментируя озвученные в прямом эфире суммы на содержание региона.

Глава Чечни отметил, что его заявление вызвало «массу кривотолков», и добавил, что не владеет в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком.

«И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным. Но вы, господа журналисты, все же будьте более объективными, профессиональными и даже… патриотичными. Не надо пытаться поймать так называемый хайп. Уточняйте информацию. Для этого есть профильные ведомства, пресс-службы. В конце концов, всегда можно уточнить информацию в открытых источниках в интернете», – отметил Кадыров.

Так, согласно предоставленной Кадыровым справке, кассовое исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории Чеченской Республики за 2021 год составило 375 744,3 млн рублей, в том числе: федерального бюджета – 102 733,4 млн рублей; бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 105 648,8 млн рублей; бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации – 7 207,6 млн рублей; консолидированного бюджета Чеченской Республики – 140 213,0 млн рублей; бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики – 19 941,5 млн рублей.

Накануне Кадыров заявил, что регион получает из федерального бюджета свыше 300 млрд рублей в год, без этих денег регион не продержится и «трех месяцев». По его словам, в республике «готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам (инвесторам – прим. ВЗГЛЯД) любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть».

В Кремле прокомментировали заявление Кадырова, а также оценили инвестиционный потенциал Чеченской Республики.