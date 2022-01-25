 

Байден счел «российское вторжение» на Украину способным «изменить мир»

25.01.2022, 23:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если РФ «вторгнется в целую страну», это станет крупнейшим вторжением со времен Второй мировой войны, сообщил президент США Джо Байден.

Байден полагает, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины, «если силы двинутся туда, это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны». По его словам, «это изменит мир», передает РИА «Новости».

Президента США спросили, растет ли «угроза вторжения» РФ на Украину. Байден заявил, что будет «предельно честен». По его словам, «это немного похоже на гадание на кофейной гуще». Он сказал, что РФ «продолжает наращивать силы вдоль границы Украины», в том числе в Белоруссии, передает ТАСС.

Напомним, Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента РФ Владимира Путина в случае «вторжения» РФ на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Фракция “Слуга народа” поддержала кандидатуры Кубракова, Любченко и Ляшко на должности министров, их назначат 20 мая – Арахамия

04.10 / Зеленский решил привлечь IT-специалистов из Белоруссии

18.03 / В «Роскосмосе» назвали срок испытаний ионных двигателей

02.10 / Ереван опроверг заявление Баку о применении ракетного комплекса «Точка-У»

24.04 / Ткаченко поблагодарил YouTube за блокировку телеканалов из “пула Медведчука”

04.01 / Тела четырех человек нашли в частном доме в Ростовской области

23.05 / «Восхищался белизной кожи» — в пьесах Шекспира нашли признаки расизма

28.10 / Samsung готовит к презентации недорогой смартфон Galaxy A03

25.06 / Примаков анонсировал «большие перемены» в Россотрудничестве

16.10 / Названы смартфоны, которые могут взорваться в руках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика