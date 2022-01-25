Байден счел «российское вторжение» на Украину способным «изменить мир»

Если РФ «вторгнется в целую страну», это станет крупнейшим вторжением со времен Второй мировой войны, сообщил президент США Джо Байден.

Байден полагает, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины, «если силы двинутся туда, это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны». По его словам, «это изменит мир», передает РИА «Новости».

Президента США спросили, растет ли «угроза вторжения» РФ на Украину. Байден заявил, что будет «предельно честен». По его словам, «это немного похоже на гадание на кофейной гуще». Он сказал, что РФ «продолжает наращивать силы вдоль границы Украины», в том числе в Белоруссии, передает ТАСС.

Напомним, Байден заявил, что США не планируют размещать на Украине свои войска или силы НАТО. При этом он не исключил введения санкций против президента РФ Владимира Путина в случае «вторжения» РФ на Украину. В Кремле планы «вторжения» не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.