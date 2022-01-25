Украина выдвинула требование к президенту Хорватии

Президент Хорватии Зоран Миланович должен публично опровергнуть свои слова об Украине, сообщил украинский МИД.

Ведомство сообщило, что в МИД Украины «была приглашена госпожа посол Хорватии Аница Джамич». До ее «сведения доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии». Киев «требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем», передает ТАСС.

Украина считает, что Миланович «ретранслирует нарративы российской пропаганды». Его слова, как утверждает украинский МИД, «не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Заявления Милановича «наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подрывают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе», сказано в сообщении.

Напомним, Миланович заявил, что в случае начала военного конфликта на Украине его страна уберет всех своих военных из региона. При этом политику США и Джо Байдена он назвал «опасной», а Украину – коррумпированной страной, которой нет места в НАТО. Глава кабмина Хорватии Андрей Пленкович заверил, что правительство страны не имеет отношения к этим заявлениям.