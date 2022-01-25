 

Инкассатор в Киеве открыл огонь, потому что перепутал активистов с грабителями – СМИ

25.01.2022, 23:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ранее днем сообщалось, что конфликт у инкассаторов случился, когда они зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Медиа уточняют, что неизвестными были активисты “Украинского знамени”.

Активисты в тот момент пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют, но инкассатор расценил эти действия как нападение и несколько раз выстрелил из автомата, пишут журналисты.

“Украинское знамя” – это общественная организация, которая позиционрует себя как борцов с коррупцией. Какие наклейки они пытались наклеить на пункт обмена валют неизвестно, на их Facebook-странице никакой информации на момент выхода новости об этом нет.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Стали известны подробности о зарезавшей школьника девочке из Братска

23.01 / Libération – почти четверть французов живут при сильном дефиците врачей

11.02 / ДТЭК приветствует расследование и выявление реальных причин кризиса в энергетике – заявление компании

26.11 / Жена погибшего на шахте «Листвяжная» рассказала о пожаре на предприятии

08.11 / Количество больных COVID-19 в мире близится к 50 млн

13.11 / Депутат Госдумы резко раскритиковал высказывание Познера

21.03 / Массовая вакцинация от коронавируса поспособствует снятию изоляции – основатель BioNTech

22.01 / Сенат утвердил считающего Россию «реальной угрозой» Ллойда Остина на пост главы Пентагона

14.08 / Лукашенко: Я живой и не за границей

26.09 / В Минске отпустили троих задержанных журналистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика