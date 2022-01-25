 

До конца января в Украине сформируют 13 бригад сил теробороны – Минобороны

25.01.2022, 23:22, Новости дня
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“Сейчас мы на первом этапе – развертывание бригад и батальонов по штату мирного времени, их будет 10 тыс. человек. Мы говорим о создании 25 бригад теробороны в каждой области, в их состав будут входить более 150 батальонов, расположенных в каждом районе”, – сказал он.

Мотузяник отметил, что сейчас формируется организационное ядро из военнослужащих ВСУ (командиров), чьей задачей будет командование, а также обучение гражданских лиц, заключивших контракт на службу в теробороне.

“Уже фактически сформировано командование сил теробороны, идет формирование региональных управлений сил теробороны, их будет четыре, а также управление бригад. До конца января будет сформировано 13 таких бригад. В следующем месяце должны сформировать остальные воинские части сил теробороны”, – добавил представитель Минобороны.

Контекст:

16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля.

С 1 января 2022 года закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они точно использоваться не будут, говорил Галушкин.

24 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением.

Согласно опросу, проведенному Украинским институтом будущего, 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах территориальной обороны, не готовы к этому шагу 44% опрошенных. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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