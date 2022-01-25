Обозреватель Le Monde – жёсткой антиковидной политикой Китай загнал себя в тупик

Если в начале пандемии жёсткая политика «нулевой терпимости» к коронавирусу показала в Китае свою эффективность, то сейчас она наносит больше вреда, чем пользы, пишет на страницах Le Monde обозреватель Стефан Лауэр. По его мнению, строгие ограничения и изоляция страны приводят к росту социальной напряжённости, а также к сбоям в экономике, которые негативно скажутся на мировом ВВП.



AP

В сентябре 2020 года Си Цзиньпин демонстративно подчёркивал, что эффективная борьба с пандемией коронавируса продемонстрировала «превосходство» социалистической системы под руководством Коммунистической партии, напоминает обозреватель Le Monde Стефан Лауэр. Действительно, даже если официальные данные внушают сомнения: смертность в Китае оставалась на «смехотворно» низком уровне по сравнению с другими странами, очаги заражения стали остаточными, а экономика уже снова начала расти. Благодаря стратегии «нулевой терпимости» к COVID-19, которая состояла в строгом следовании правилу «тестируй, отслеживай, изолируй» и разрыве контактов с остальным миром, Пекин рассчитывал первым в мире заявить о прекращении эпидемии в стране. Однако, как указывает автор статьи, сейчас происходит прямо противоположное.

В то время как европейские страны со спадом волны «омикрона» начинают снимать ограничения, Китай вынужден любой ценой добиваться отсутствия новых заражений коронавирусом. При этом если раньше такая политика была эффективным защитным механизмом, то теперь она вынуждает властей забегать вперёд. В результате появляется социальная напряжённость и сбои в экономике, которые могут привести к тяжёлым последствиям не только для КНР, но и для всей мировой экономике.

В разных частях Китая всё чаще отправляют на карантин отдельные кластеры по сотне тысяч человек, рассказывает Лауэр на страницах французской газеты, — как только выявляют первого заболевшего, нарушается или останавливается жизнь целых городов, работа портов или промышленных центров. Границы по-прежнему закрыты: попасть в страну могут немногие, и им приходится три недели жить в карантинных центрах, где всё автоматизировано для максимального ограничения контактов. К тому же сдерживать распространение пандемии станет сложнее, потому что вариант «омикрон» оказался намного более заразным, чем предыдущие.

В статье отмечается, что Китай — не единственная страна, которая сделала выбор в пользу стратегии «нулевой терпимости» к COVID-19, однако её сложно реализовать в среднесрочной перспективе. Австралия, Сингапур и Новая Зеландия постепенно отказываются от такого решения. «Этот этап пандемии отличается от того, с чем мы сталкивались до этого, — признала новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн. — «Омикрон» более заразный, и поэтому его сложнее контролировать. Однако, как и до этого, вместе с коронавирусом меняемся и мы».

Со своей стороны Китай меняет свой подход, скорее наоборот: как подчёркивают в консалтинговой компании Eurasia Group, первоначальный успех политики «нулевой терпимости» к коронавирусу и личная приверженность Си Цзиньпина «делает невозможным любое изменение курса». Эксперты также указывают на такое решение как главный фактор риска для мировой экономики в 2022 году.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что Китай завёл себя в тупик: слабая циркуляция вируса, которая хорошо работает во время пика пандемии, теперь становится его ахиллесовой пятой. Автор статьи утверждает, что значительная часть населения страны не привита, а созданные в китайских лабораториях вакцины продемонстрировали очень невысокую эффективность. В компании Eurasia Group считают, что двухлетняя изоляция страны сделала более опасным её возвращение к нормальной жизни. В результате может произойти резкий всплеск заражений — ещё более высокий, чем в последние недели на Западе, где привито гораздо больше людей. В качестве альтернативы можно ждать полного исчезновения болезни на мировом уровне, однако такой вариант кажется нереалистичным: предполагается, что вирус будет циркулировать ещё несколько лет.

Настойчивость Пекина объясняется тем, что в 2022 году состоятся два события, ради которых изоляцию ещё больше усилят, рассказывает обозреватель. Через несколько дней в Пекине открываются зимние Олимпийские игры. То, что должно было стать витриной для страны, превращается в плохую рекламу: представление без зрителей, но со спортсменами, которые могут провести больше времени, сдавая тесты, чем участвуя в соревнованиях. А осенью состоится очередной Всекитайский съезд Коммунистической партии, и режим не хочет поставить под угрозу это событие, во время которого мандат генерального секретаря Си Цзиньпина должны продлить ещё на пять лет.

В ожидании этих событий власть убеждает население в целесообразности проводимой стратегии и не стесняется для этого подпитывать паранойю — например, не развенчивая миф о том, что вирус может распространяться в письмах и посылках из других стран. Слабые голоса, утверждающие, что можно «жить с коронавирусом», подавляются. По мнению французского обозревателя, государственный контроль части отраслей, связанных с интернетом, образованием, развлечением и недвижимостью, а также стратегия «нулевой терпимости» к COVID-19 должны привести к тому, что 2022 год станет одним из самых плохих для китайской экономики. Крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs предполагает, что её рост составит лишь 4,3%, что почти в два раза ниже, чем в 2021 году. Если в самом начале пандемии Китай не поспешил оповестить мир о надвигающейся угрозе и предпочёл скрыть серьёзность ситуации, то два года спустя исключительно политический подход к борьбе с коронавирусом крупнейшего участника мирового ВВП снова может дорого обойтись остальному миру, пишет Стефан Лауэр на страницах Le Monde.