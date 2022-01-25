НАТО предупредило о готовности наращивать силы на восточном фланге

НАТО может продолжить наращивать военное присутствие на восточном направлении, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что НАТО «не видит деэскалации со стороны России». По его словам, наблюдается «обратная ситуация», «сейчас сил» РФ на границе с Украиной «еще больше» , передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Украина – «ценный партнер» НАТО, сказал генсек. Он пояснил, что НАТО помогает Украине «модернизировать оборонительные институты», оказывает помощь «в киберсфере, в наращивании возможностей», а ряд стран альянса (США, Великобритания, Канада и другие) «предоставляют инструкторов и оборонительные вооружения». Генсек подчеркнул, что «важно помогать Украине с возможностями для самообороны», это «право, которое зафиксировано в Уставе ООН», но войска НАТО на Украину не направят.

При этом, как сообщил Столтенберг, «не должно быть недопонимания относительно готовности» НАТО «защищать всех союзников, особенно на восточном фланге альянса». НАТО усилило свое военное присутствие на восточном направлении, а также «рассматривает возможность и дальше наращивать это присутствие», сказал он.

Напомним, Столтенберг заявил, что НАТО отправит ответ на предложения РФ по безопасности на этой неделе. По его словам, НАТО готово «обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности». При этом он подчеркнул, что альянс «не готов идти на компромисс по основным принципам».