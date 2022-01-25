Вступить в территориальную оборону готовы 56% украинцев – опрос

Согласно исследованию, 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах территориальной обороны: 37% ответили “скорее да”, 19% – “точно да”. При этом 44% опрошенных не готовы к этому шагу, из них 28% дали ответ “скорее нет”, 16% – “точно нет”.

Больше всего украинцев, готовых вступить в ряды тероборны, оказалось в возрастной категории 45+ лет – 63% ответили “точно да” и “скорее да”. Регионально ответы опрошенных, готовых защищать Украину, распределились следующим образом: север – 54%, центр – 57%, восток – 39%, запад – 62%, юг – 65%, Киев – 56%.

Опрос проводился вместе с социологической компанией “Нью Имидж Маркетинг Групп”. Объем выборки составил 1,2 тыс. респондентов. Срок проведения – с 1-го по 23 января 2022 года. Респондентов опрашивали через онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете, ссылка на нее отправлялась потенциальным участникам из базы данных. Выборка презентует взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%.

Контекст:

16 июля 2021 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля.

С 1 января 2022 года закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они точно использоваться не будут, говорил Галушкин.

24 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением.

—