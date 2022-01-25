Кабмин Украины изменил порядок назначения глав райадминистраций. Права предлагать кандидатуры лишился Кличко

Изменения внесены в постановление Кабмина от 11 апреля 2012 года.

В старом варианте документа (пункт 14) прописывалось, что председатели районных государственных администраций в Киеве назначаются на должность и увольняются с нее президентом Украины по представлению Кабмина в соответствии с предложениями главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В новом варианте упоминание о главах райгосадминистраций Киева перенесли в пункт 13, который предполагает назначение и увольнение президентом по представлению Кабмина в соответствии с предложениями премьер-министра.

Таким образом, вместо главы КГГА Виталия Кличко предлагать людей на должности руководителей районных администраций столицы имеет теперь право премьер Денис Шмыгаль.

Издание ZN.UA назвало решение правительства незаконным и связало это с конфликтом Кличко и Офисом президента.

Контекст:

В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА (Кличко занимает обе должности). В сентябре того же года Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года приняла в первом чтении законопроект №2143-3 “О городе Киеве – столице Украины”. Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который “будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти”.

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА.

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на “залетного ставленника”.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону Кличко говорил, что в случае попытки уволить его с должности главы Киевской городской государственной администрации он будет бороться за эту должность.

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