Супруга Сергея Жигунова поделилась невеселой историей о семье актера: “Еле выжила”

Российская журналистка Виктория Жигунова (Ворожбит), являющаяся супругой популярного отечественного актера, разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой поделилась с подписчиками одной из историй, произошедших в семье мужа. По словам знаменитости, звезда фильма “Гардемарины, вперёд!” мог не появиться на свет.

Поводом для публикации Виктории Жигуновой стал семейный праздник: 20 января отмечала свой день рождения мать Сергея Жигунова Галина Ивановна. Родной человек известного актера в молодости занималась творчеством в театре Ростова-на-Дону, а сейчас возглавляет ТЮЗ в одном из городков Подмосковья. Хозяйка аккаунта поделилась с фолловерами рассказом о нескольких случаях из жизни свекрови, один из которых вполне можно назвать страшным. Дело в том, что в свои детские годы мать телезвезды была буквально на волосок от гибели, и если бы несчастье произошло – кумиру миллионов зрителей даже не суждено было бы родиться. “В детстве Галя могла погибнуть и не было бы ни её, ни Серёжи. В возрасте 9 лет её покусали змеи, случайно прыгнула в место, где была змеиная свадьба. Еле выжила, но страх змей остался на всю жизнь”, – пояснила Виктория Жигунова.

Стоит отметить, повествование жены Сергея Жигунова о своей свекрови было написано с такой теплотой, что не остается сомнений – невестка с огромным уважением относится к матери мужа. К слову, Виктория Жигунова пояснила и о больших творческих заслугах Галины Ивановны, её жизненном оптимизме и не увядающей огромной работоспособности, а также о том, что в своем уже немолодом возрасте её свекровь по-прежнему водит автомобиль, на котором самостоятельно добирается на работу. Посетители микроблога с восхищением восприняли подробности семейной истории и пожелали в комментариях родному человеку артиста крепкого здоровья и творческого долголетия.