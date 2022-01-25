 

Супруга Сергея Жигунова поделилась невеселой историей о семье актера: “Еле выжила”

25.01.2022, 22:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская журналистка Виктория Жигунова (Ворожбит), являющаяся супругой популярного отечественного актера, разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой поделилась с подписчиками одной из историй, произошедших в семье мужа. По словам знаменитости, звезда фильма “Гардемарины, вперёд!” мог не появиться на свет.
Поводом для публикации Виктории Жигуновой стал семейный праздник: 20 января отмечала свой день рождения мать Сергея Жигунова Галина Ивановна. Родной человек известного актера в молодости занималась творчеством в театре Ростова-на-Дону, а сейчас возглавляет ТЮЗ в одном из городков Подмосковья. Хозяйка аккаунта поделилась с фолловерами рассказом о нескольких случаях из жизни свекрови, один из которых вполне можно назвать страшным. Дело в том, что в свои детские годы мать телезвезды была буквально на волосок от гибели, и если бы несчастье произошло – кумиру миллионов зрителей даже не суждено было бы родиться. “В детстве Галя могла погибнуть и не было бы ни её, ни Серёжи. В возрасте 9 лет её покусали змеи, случайно прыгнула в место, где была змеиная свадьба. Еле выжила, но страх змей остался на всю жизнь”, – пояснила Виктория Жигунова.

Стоит отметить, повествование жены Сергея Жигунова о своей свекрови было написано с такой теплотой, что не остается сомнений – невестка с огромным уважением относится к матери мужа. К слову, Виктория Жигунова пояснила и о больших творческих заслугах Галины Ивановны, её жизненном оптимизме и не увядающей огромной работоспособности, а также о том, что в своем уже немолодом возрасте её свекровь по-прежнему водит автомобиль, на котором самостоятельно добирается на работу. Посетители микроблога с восхищением восприняли подробности семейной истории и пожелали в комментариях родному человеку артиста крепкого здоровья и творческого долголетия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Эндокринолог Павлова рассказала об идеальной для здоровья жирности творога

05.01 / Фокусник Сергей Сафронов рассказал об интимных тайнах Димы Билана, Сергея Лазарева и Александра Реввы

05.01 / Весь день 5 января — «Миры Маргариты»

14.03 / Медики: Мощным ключом к долголетию оказались 5 зелёных продуктов

23.08 / «Мне чизбургер, картошку и нового президента»

09.08 / “Молодые здесь не остаются” – депопуляция опустошает житницу России

09.12 / Только 1 процент женщин “Мамбы” разочарованы в мужчинах

11.11 / Угрозы Лукашенко могут обернуться против него – эксперт

02.02 / Аркадий Ротенберг выкупил у государства мавзолей В.И. Ленина

19.03 / Посол России Анатолий Антонов обсудил с членами движения «Талибан»* подрыв антироссийских усилий США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика