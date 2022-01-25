 

CNN – «тупой сукин сын» — Байден сорвался на журналиста, забыв о включённом микрофоне

25.01.2022, 22:32, Новости дня
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На встрече в Белом доме американский президент грубо высказался в адрес корреспондента Fox News Питера Дуси. Журналиста интересовало мнение Байдена о негативном влиянии инфляции на имидж Демократической партии в преддверии выборов в конгресс, но глава государства счёл этот вопрос неуместным, передаёт CNN.

Всего несколько минут назад на встрече, посвящённой инфляции, президент Байден обрушился с криитикой на одного из репортёров, особо не стесняясь в выражениях. Журналисты осыпали его вопросами об Украине, и, всё больше раздражаясь подобными расспросами, он ответил репортёру, который поинтересовался о негативном влиянии инфляции на промежуточные выборы, следующее. Необходимо отметить, что речь идёт о репортёре Fox News.

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News: На ваш взгляд, является ли инфляция политической обузой на промежуточных выборах?

ДЖО БАЙДЕН, президент: Увеличение инфляции — это большое преимущество. До чего же тупой сукин сын!

Разобраться с ситуацией нам поможет корреспондент CNN Кейтлан Коллинз, которая присутствовала на месте события. Итак, репортёр Fox Питер Дуси спросил: «На ваш взгляд, является ли инфляция политической обузой на промежуточных выборах?» И Байден заявил себе под нос, словно не замечая включённого микрофона: «Нет, увеличение инфляции — это большое преимущество. До чего же тупой сукин сын».

КЕЙТЛАН КОЛЛИНЗ, корреспондент CNN в Белом доме: Джейк, необходимо отметить, что президент встречался с ключевыми представителями администрации в этой комнате, где проходило заседание Совета по конкуренции. Когда он закончил речь и дал возможность выступить помощникам, они начали ходить по комнате, а представители прессы её покидали, я спросила у президента о звонке, который сегодня он провёл с европейскими лидерами о кризисе, разворачивающемся на Украине. Он возмутился и заявил, что ожидает вопросы о том, что происходит, о встрече и её целях. Напоминаю, что это было заседание Совета по конкуренции. И именно тогда корреспондент Fox Питер Дуси поинтересовался у него, является ли инфляция политической обузой.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.



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