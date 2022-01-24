 

В Японии создан литий-воздушный аккумулятор с высокой плотностью

24.01.2022, 20:54, Новости дня
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Плотность нового аккумулятора составляет 500 Вт·ч/кг, сообщают разработчики из японского национального института материаловедения. Они представили новый вид аккумуляторов, который сами же и назвали литий-воздушным.

Также в разработке активное участие принимали инженеры из высокотехнологической компании SoftBank.

Как поясняю эксперты, попытки создать литий-воздушные аккумуляторы предпринимались и ранее. Однако из-за большого количества тяжелых деталей плотность хранения электроэнергии из расчета на единицу массы была слишком маленькой. Японским специалистам удалось изменить ситуацию. Секрет успеха в новом катода, который состоит из созданного в Японии инновационного композитного материала.



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