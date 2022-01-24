 

Мнение: Когда начнется война?

24.01.2022, 20:42, Разное
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Похоже, что война уже неизбежна.

Страны НАТО объявили о переброске в Восточную Европу военнослужащих и военной техники. В связи с «наращиванием военного присутствия России в Украине и вокруг нее».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны».

Дания направит фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву. Нидерланды направят два истребителя F-35 в Болгарию, а один нидерландский корабль и наземные подразделения будут готовы к присоединению к силам оперативного реагирования НАТО. Испания направит корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО, США также рассматривают вероятность расширения своего военного присутствия в Восточной Европе.

The New York Times написал, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить в странах Балтии и Восточной Европы войска, авиацию и флот. Варианты включают отправку от 1 тысячи до 5 тысяч военных с возможностью увеличения этого числа в 10 раз, если «ситуация ухудшится».

Кроме того, Госдеп США уже выпустил распоряжение эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины из-за «угрозы военных действий со стороны России».

Когда уже сделано столько телодвижений, война, похоже, уже неизбежна. Не могут же НАТО и Госдеп признаться, что погорячились?

Меня ничуть не удивит, если в ближайшие дни или недели произойдет что-то наподобие «Операции «Гиммлер», в ходе которой была захвачена радиостанция Гляйвице, после которой началась реализация плана «Вайс», когда Германия вторглась на территорию Польши…

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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