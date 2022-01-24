“Мокрое” платье Ким Кардашьян и доспехи Ирины Шейк: 20 культовых образов Mugler

Тьерри Мюглер хотел прославиться как дизайнер минималистичной одежды, но славу ему принесли эксцентричные, яркие, театральные творения – не просто так он одевал труппу канадского Cirque du Soleil.

Маленький черный костюм, тренч, черное платье, платье-русалка, – перечислял он “свои” силуэты в интервью WWD.

Свой именной бренд французский дизайнер основал в 1973 году, и уже в 80-х его слава гремела по всему миру. В 1984 году на 10-летие марки Тьерри устроил показ мод в формате рок-концерта, на который пришли 6 тысяч человек. А еще через 10 лет в парижском Cirque d’Hiver в нарядах Мюглера ходили супермодели 90-х – Наоми Кэмпбелл, Ева Герцигова, Джерри Холл, а также Иман.

В 1992 году дизайнер решил создать кутюрную линию своего бренда, и, казалось, творить и творить. Но в 2002-м он неожиданно уходит с поста креативного директора и отправляется в свободное плавание. В 2010 году было решено возродить коллекции ready-to-wear бренда Mugler, и эту миссию поручили Николе Формикетти. На этом посту он проработал два года и выполнил то, что от него и хотели, а также запустил линию сумок.

После него креативным директором стал Давид Кома, который вдохнул в бренд молодежный и немного спортивный дух. Марка, созданная в 80-х годах прошлого века, нуждалась в обновлении, чтобы идти наравне с другими, молодыми брендами. Именно он одел в одежду Mugler Хейли Бибер (тогда еще Болдуин), Рианну и Бейонсе (хотя Queen B выступала в Mugler с 2009 года – Тьерри Мюглер был ее личным стилистом).

В 2017-м у руля встал Кейси Кэдуолладер, и с этого момента на подиумы начали возвращаться легендарные “мюглеровские” силуэты 1980-1990-х годов – модельер решил взглянуть на них заново. Так, в феврале 2019-го Карди Би пришла на “Грэмми” в плетье-ракушке, Майли Сайрус – в черном брючном костюме, Ким Кардашьян – в черном платье с уникальным декольте (полоски ткани прикрывали лишь самые интимные места). Кстати, в аналогичном платье, как у Ким, но уже с прозрачной юбкой, недавно вышла в свет Меган Фокс.

Но, пожалуй, самым запоминающимся платьем Мюглера стало “мокрое” платье, в котором Ким Кардашьян пришла на Met Gala (бал Института костюма) в мае 2019 года. Это платье стало первым за 17 лет, которое мастер Мюглер создал собственными руками. А видео того, как на Ким надевали это платье, а потом зашнуровывали его в шесть рук, на YouTube посмотрели 34 миллиона раз!

К сожалению, сам Тьерри отошел от всех дел в начале нулевых и стал очень замкнутым человеком, а его легендарные образы остались в прошлом тысячелетии. Возможно, поэтому его последователи не раз устремлялись в архивы в поисках вдохновения у человека, чьим именем был, есть и будет назван бренд Mugler.