Пересмотр программы сотрудничества Украины с МВФ ожидается в феврале – Шмыгаль

“Мы сейчас работаем с МВФ, практически каждый день происходит сотрудничество министерств с миссией МВФ. Ожидаем в феврале месяце следующего пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и, конечно же, работаем над будущим продолжением следующих программ Международного валютного фонда”, – сказал он.

17 января народный депутат от “Слуги народа”, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что, “если не будет никаких потрясений”, нет необходимости “просто завтра заключать новую программу с МВФ”.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но это не произошло.

18 октября 2021 года миссия МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о первом пересмотре программы финансирования stand-by.

Пересмотр программы сотрудничества с Украиной stand-by и выделение стране транша на сумму 500 млн специальных прав заимствования, которая эквивалента $699 млн, исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 22 ноября. Срок действия соглашения о stand-by продлен до конца июня 2022 года.

Второй транш по программе stand-by поступил на счета правительства Украины 24 ноября 2021 года.

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