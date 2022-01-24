Боррель заявил об отсутствии угрозы немедленного нападения РФ на Украину

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что угрозы нападения РФ на Украину сейчас нет, сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Как я сказал, у меня была возможность поговорить с госсекретарем Блинкеном до и после переговоров с Россией. Поэтому для меня сегодня ничего нового не было. Определенно, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Киев и США обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину, которая должна состояться в январе-феврале. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес РФ в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей из-за напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО. Подчеркивалось не раз, что РФ ни на кого не собирается нападать.