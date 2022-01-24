Мнение: “Один пояс – один путь” охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн

"Один пояс – один путь" охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн

В моей недавней паре статей, основанных на интервью с профессором Дэвидом Арасе из Центра Хопкинса-Нанкин, опубликованных в Asia Times под заголовком «Один пояс – один путь – фаза 2 – выход за рамки инфраструктуры и Большой Евразии» и "Один пояс – один путь расширяется в Африк », подробно описывал эволюция китайской инициативы «Один пояс, один путь» за пределы крупных инфраструктурных проектов и ее расширение в Африке. Эта статья следует за обзором китайского экономического и стратегического присутствия в Латинской Америке и Карибском бассейне, которое привлекает все больше и больше внимания со стороны заинтересованных специалистов по внешней политике США.

Во-первых, как указывает Арасе, «количество и распределение портовых инвестиционных проектов впечатляет и может сделать Китайский морской Шелковый путь кругосветным, от южной части Тихого океана до Латинской Америки, через Панамский канал и Карибское море до Бразилии и затем в порты инициативы "Один пояс – один путь" в Западной Африке». В целом происходящее подрывает представление о том, что Латинская Америка является «задним двором» США. Адмирал Крейг Фаллер, глава Южного командования США, недавно заявил NBC News : "Китайское влияние является глобальным, оно повсюду в этом полушарии и продвигается тревожными темпами".

25 декабря 2021 года Куба и Китай подписали «план сотрудничества» для совместного продвижения инициативы «Один пояс – один путь».

Назовите это рождественским подарком для президента США Джо Байдена, сенатора Марко Рубио и других жителей Вашингтона, округ Колумбия, которым не нравится ни одна из этих стран. Или напоминание о том, что Тайвань — не единственный прибрежный остров, представляющий стратегический интерес.

Куба присоединилась к "Один пояс – один путь" в 2018 году на основании меморандума о взаимопонимании. План сотрудничества, по словам китайской Global Times, разъясняет «ключевые… проекты для Китая и Кубы… включая инфраструктуру, технологии, культуру, образование, туризм, энергетику, связь и биотехнологии, которые соответствуют планам развития Кубы на краткосрочный и долгосрочный период».

В октябре прошлого года Куба стала членом Энергетического партнерства «Один пояс – один путь». Созданная в 2019 году для развития сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в настоящее время она насчитывает 32 члена в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Восточной Европе и Латинской Америке. Наряду с коммунизмом, торговое эмбарго США сковывало кубинскую экономику с 1960 года.

Как инструмент смены режима, эмбарго потерпело неудачу. Как средство принуждения кубинского народа к нищете, если и до тех пор, пока он не будет раболепствовать перед США, он до сих пор был успешным.

Но теперь Китай может дать Кубе шанс на экономическое развитие без американского участия.

3 декабря 2021 года в формате видеоконференции состоялась третья министерская встреча Форума Китай-СЕЛАК.

CELAC, основанная в 2011 году (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe или Сообщество латиноамериканских и карибских государств), представляет собой ассоциацию для диалога между ее 33 членами, а также с другими странами и региональными группировками, включая Европейский Союз, Китай, Российская Федерация, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Турция, Республика Корея и Япония. Министры приняли https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/202112/t20211207_10463459.html «Совместный план действий Китая и CELAC по сотрудничеству в ключевых областях (2022–2024 годы)» , объемный и подробный документ, охватывающий:

Политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности

Торговля и инвестиции

Финансы

Сельское хозяйство и продовольствие

Наука и технологии инновации

Промышленность и информационные технологии

Авиация и космонавтика

Энергия и ресурсы

Туризм

Таможня и налоги

Инфраструктура в области качества

Качественное инфраструктурное сотрудничество

Здравоохранение

Устойчивое развитие и искоренение нищеты

Культура, искусство и спорт

Высшее образование, аналитические центры и молодежь

СМИ и коммуникации

Местные и общественные биржи

Устойчивое развитие

Международные отношения и субрегиональное и межрегиональное сотрудничество

Они ничего не забыли?

Актуальные вопросы для стратегических мыслителей в Вашингтоне, округ Колумбия, и столицах Западной Европы включают:

Продолжить проведение Китайско-латиноамериканского форума по укреплению обороны. [Четвертый и последний Форум высокого уровня по вопросам обороны Китая и Латинской Америки был проведен в октябре 2018 года в Международном колледже оборонных исследований Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая. Среди участников были министр обороны Боливии, министр безопасности Коста-Рики, начальник Генерального штаба обороны Уругвая и другие представители обороны и безопасности из Латинской Америки.]

Углублять сотрудничество между финансовыми институтами, предоставляя механизмы финансового сотрудничества для развития торговых и инвестиционных проектов.

Укреплять обмены между научными и технологическими органами, чтобы увеличить синергию между инновационным, академическим и научным секторами сторон.

Укреплять обмены и сотрудничество в области мирного гражданского использования ядерной энергии и ядерных технологий.

Укреплять взаимовыгодное сотрудничество между правительствами, предприятиями и научно-исследовательскими учреждениями в области цифровой инфраструктуры, телекоммуникационного оборудования, 5G, больших данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта, интернета вещей, умных городов, интернета+, универсальных телекоммуникационных услуг, управления радиочастотным спектром и других областях общие интересы, и рассмотреть вопрос о строительстве совместных лабораторий.

Укреплять обмены и сотрудничество в аэрокосмической сфере, в вопросах мирного освоения космоса, космической науки, обмена спутниковыми данными, применения спутников, строительства наземной инфраструктуры, подготовки и обучения кадров.

Работать над углублением сотрудничества в области электричества, нефти, газа, возобновляемых источников энергии, новых источников энергии, атомной энергии для гражданского использования, энергетических технологий, электромобилей и оборудования, геологических и энергетических ресурсов.

При поддержке Китая проводить обучение китайскому языку, включать китайский язык в национальные учебные программы государств-членов и открывать Институты Конфуция и Классы Конфуция.

Отношения Китая с Латинской Америкой и Карибским регионом развились далеко за пределы того, чтобы быть просто зарождающимся вызовом существующему порядку. Фактически Китай уже стал крупным инвестиционным партнером Латинской Америки и Карибского бассейна, уступая Европе и США.

Согласно рабочему документу МВФ https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/06/07/Chinese-Investment-in-Latin-America-Sectoral-Complementarity-and-the-Impact-of-Chinas-50217 «Китайские инвестиции в Латинской Америке: взаимодополняемость секторов и влияние перебалансировки Китая»:

«За последнее десятилетие инвестиции Китая в Латинской Америке и Карибском бассейне (ЛАК) значительно увеличились в объеме и стали более диверсифицированными».

«Когда-то китайские инвестиции в ЛАК были в значительной степени сосредоточены на ископаемом топливе, металлах, сельском хозяйстве и других природных ресурсах, и они все больше склоняются к производству и сфере услуг, таких как транспорт, электричество, финансовые услуги и информационные и коммуникационные технологии».

«На Азию — и особенно на Китай — приходится почти треть объема прямых иностранных инвестиций ЛАК, за ней следуют Европа и США с долями 30 и 20 процентов соответственно».

Наибольшее внимание Китая в регионе привлекла Бразилия, но значительные инвестиции и кредиты на инфраструктурные проекты, направленные в Аргентину, Перу, Эквадор, Венесуэлу, Колумбию и Мексику, также были значительными.

Электроэнергетика стала основной целью китайских инвестиций: в странах ЛАК было заключено более дюжины сделок по приобретению, средний размер которых превышает 1 миллиард долларов США. В настоящее время ведутся переговоры о строительстве новой атомной электростанции в Аргентине. Также были сделаны значительные инвестиции в порты и портовые сооружения, включая проекты в Мексике и Центральной Америке, на Багамах и Кубе, в Панаме, Перу, Бразилии, Уругвае, Аргентине и Чили.

Географически они простираются от Энсенады, Мексика, примерно в 100 км от границы с США, и Багамских островов, у побережья Флориды, до Пунта-Аренаса на южной оконечности Чили.

Порты и гавани, которые потенциально могут быть использованы китайским флотом, вызывают особую озабоченность правительства США. В 2019 году под давлением США и Японии реализация проекта в Сальвадоре была остановлена, но теперь, как сообщается, его возобновили.

Китай также построил радиоастрономическую станцию ​​и станцию ​​слежения за спутниками в Аргентине, о чем представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил: «Наземная станция в Патагонии, тайно согласованная с коррумпированным и финансово уязвимым правительством пример непрозрачных и хищнических действий Китая, которые подрывают суверенитет принимающих стран».

В сфере телекоммуникаций, например, несмотря на попытки правительства США закрыть его, рынок Huawei в Латинской Америке начинается в Мексике и распространяется на Венесуэлу, Бразилию, Чили и Аргентину. Подводный кабель, построенный Huawei, соединяет Бразилию и Африку.

Кроме того, China Telecom Americas (CTA) объявляет на своем веб-сайте, что она планирует «разработать магистральную инфраструктуру IP, которая соединяет ее существующую глобальную сеть с новыми PoP [точками присутствия или точками сетевого интерфейса] в Форталезе, Бразилия; Буэнос-Айрес, Аргентина; Сантьяго, Чили; Лима, Перу; Панама-Сити, Панама; и Мехико, Мексика, в течение следующих 3 лет».

Это, добавляет он, «позволит нам предлагать новые технологии, такие как 5G, Интернет вещей (IoT) и технологии умного города, которые принесут большую пользу региону». Сеть CTA также обслуживает Сан-Паулу, Бразилию, Панаму и США, а также соединяется с Европой и Африкой.

По состоянию на декабрь 2021 года к «Один пояс – один путь" присоединились 19 из 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Помимо Кубы, в их число входят Ямайка и шесть других островных государств в Карибском море; Сальвадор, Коста-Рика и Панама в Центральной Америке; и Венесуэла, Гайана, Суринам, Эквадор, Перу, Боливия, Чили и Уругвай в Южной Америке.

Но некоторые из крупнейших латиноамериканских инвестиционных партнеров Китая, в частности Бразилия, Аргентина и Мексика, официально не присоединились к «Один пояс – один путь». Тем не менее, Китай в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Бразилии, Аргентины и большей части остальной части Южной Америки, за исключением Колумбии, Эквадора и Гвианы.

В сентябре президент США Джо Байден направил в Колумбию, Эквадор и Панаму делегацию в составе: Далипа Сингха, заместителя советника по национальной безопасности по международной экономике; Дэвида Марчика, главного операционного директора Корпорации финансирования международного развития США; Рикардо Сунигу, первого заместителя помощника госсекретаря по делам Западного полушария; и должностных лиц Агентства США по международному развитию, Министерства торговли, Министерства финансов и других. Их миссия: напрямую услышать мнение ряда заинтересованных сторон из Латинской Америки, чтобы лучше понять потребности в инфраструктуре в этих странах и во всем регионе.

По крайней мере, Джо Байден знает, где находится Латинская Америка.

Этот визит, как заявил Белый дом, «продемонстрировал приверженность президента Байдена укреплению наших связей с Латинской Америкой и сокращению огромных глобальных пробелов в физической, цифровой и человеческой инфраструктуре, которые увеличились из-за пандемии Covid-19. Видение президента в отношении B3W заключается в том, чтобы работать с партнерами, разделяющими наши демократические ценности, для финансирования и развития инфраструктуры прозрачным, устойчивым образом, с соблюдением высоких стандартов и по мере возможности стимулирующим развитие частного сектора».

B3W — это сокращение от инициативы Build Back Better World Initiative, объявленной G7 в июле 2021 года для противодействия китайской инициативе «Пояс и путь». Масштабы новых обязательств США и «Большой семерки» по отношению к Латинской Америке должны стать очевидными в ближайшие месяцы. По крайней мере, конкуренция должна позволить странам региона получать более выгодные предложения от США, Европы, Японии и Китая.

(с) Скотт Фостер

https://asiatimes.com/2022/01/belt-road-encircles-latin-america-and-the-caribbean/ – цинк

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