Эвакуация – Личное мнение
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Неделя началась с довольно неприятных для украинских соседей новостей. США рекомендуют отъехать с Украины своим дипломатам с семьями.
Великобритания так вообще эвакуирует своих представителей. Япония и Австрия рассматривают такую возможность. Спокоен только Люксембург, заявивший, что их посольства на Украине нет.
Фото: Соцсети
Причина? Да всё та же — циркулирующие который месяц слухи про агрессию против Украины со стороны России.
Нет, зарубежные страны можно понять. Историю России они досконально не знают — не нужна она им, и исконные традиции миролюбия им непонятны.
Несмотря на мой пост, в котором я написала, что Россия ни на кого, конечно же, не нападёт, мировая напряжённость не только сохраняется, но и возрастает.
Верить или не верить в миролюбие России — дело образования. Если с памятью плохо, давайте тогда включим логику, раз уж кто-то плохо знает историю.
Как в математике — доказательство от противного. Допустим, что Россия хочет напасть на Украину, чтобы…
А вот тут — загвоздка. Напали, чтобы что?
Нет, ну серьёзно! Цель какая? Вот завоевали. И? Уровень жизни на Украине значительно ниже. Нет ни природных ресурсов, ни производства. Люди просят еды — раз завоевали, вполне резонно потребуют жители, то и кормите нас!
В чём цель такого завоевания? Победили и влетели на бабки — людей корми, плати пенсии, пособия, вкладывайся в экономику, строй производства и так далее. Никакой выгоды — одни расходы.
Есть в такой агрессии логика?
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Источник: Лена Миро
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