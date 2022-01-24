Эвакуация – Личное мнение

Неделя началась с довольно неприятных для украинских соседей новостей. США рекомендуют отъехать с Украины своим дипломатам с семьями.

Великобритания так вообще эвакуирует своих представителей. Япония и Австрия рассматривают такую возможность. Спокоен только Люксембург, заявивший, что их посольства на Украине нет.



Фото: Соцсети

Причина? Да всё та же — циркулирующие который месяц слухи про агрессию против Украины со стороны России.

Нет, зарубежные страны можно понять. Историю России они досконально не знают — не нужна она им, и исконные традиции миролюбия им непонятны.

Несмотря на мой пост, в котором я написала, что Россия ни на кого, конечно же, не нападёт, мировая напряжённость не только сохраняется, но и возрастает.

Верить или не верить в миролюбие России — дело образования. Если с памятью плохо, давайте тогда включим логику, раз уж кто-то плохо знает историю.

Как в математике — доказательство от противного. Допустим, что Россия хочет напасть на Украину, чтобы…

А вот тут — загвоздка. Напали, чтобы что?

Нет, ну серьёзно! Цель какая? Вот завоевали. И? Уровень жизни на Украине значительно ниже. Нет ни природных ресурсов, ни производства. Люди просят еды — раз завоевали, вполне резонно потребуют жители, то и кормите нас!

В чём цель такого завоевания? Победили и влетели на бабки — людей корми, плати пенсии, пособия, вкладывайся в экономику, строй производства и так далее. Никакой выгоды — одни расходы.

Есть в такой агрессии логика?

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