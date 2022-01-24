 

Петербуржцы раскритиковали отчет Смольного об уборке снега

24.01.2022, 20:08, Новости дня
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Отчет чиновников Смольного о проделанной работе по уборке Петербурга вызвал шквал критики со стороны горожан.

Согласно ему, за прошлую неделю было вывезено свыше 312 тысяч кубометров снега и льда. Для этого на ежедневной основе на улицы города выводилось более 1200 дворников. Они расчищали тротуары от снега и наледи, а также посыпали их песочно-солевой смесью.

Комментируя пост чиновников Комблага, петербуржцы отметили, что работы по ликвидации последствий снегопадов велись далеко не по всем адресам. В некоторых местах уборка не проводилась с прошлого года, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы в соцсетях и на портале «Наш Санкт-Петербург».

«Никаких сформированных валов! Как лежали эти новые 10 см, так и лежат. Старые не вывезены и много где даже не сгребены в валы!!!», — возмущается петербурженка Мария.

Горожане даже указали конкретные адреса, где давно ждут визита коммунальных служб.

Другая жительница Северной столицы отметила, что в минувшую субботу видела большое количество коммунальщиков Смольного на пересечении Малодетскосельского проспекта и Подольской улицы. Однако, по ее словам, работало из них не больше двух человек.

«Да уж. Ударная работа дворников – это выгнать на один перекресток до 20 чел. Причем парочка из них лед скалывает, остальные “вдохновляют”: бродят бесцельно, по телефону трындят…. А почему нельзя это кол-во распределить по району на постоянной основе???? Чтоб убирали постоянно, а не рейдами один раз за сезон?!», — возмущается Светлана.

Критика в адрес Смольного началась еще в конце ноября, когда город накрыли первые снегопады. Тогда многие петербуржцы выразили уверенность, что в администрации Беглова сильно завышают реальное число снегоуборочных машин, работающих на улицах Северной столицы.



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