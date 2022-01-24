 

Елена Перминова устроила обнаженную фотосессию с восьмимесячным сыном

24.01.2022, 19:55, Разное
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Звезда подиумов в прошлом и многодетная мама в настоящем Елена Перминова, которая в прошлом году в четвертый раз стала мамой, поделилась со своими подписчиками в Instagram новой фотосессией с восьмимесячным сыном Александром. На нежных снимках с ребенком Елена предстала почти полностью обнаженной, оставив для съемки только светло-бежевые трусы. 

Как же я жила без тебя, – подписала модель серию снимков. 

Публикация собрала сотни тысяч лайков и восхищенные комментарии подписчиков, среди которых и известные друзья Перминовой – Яна Рудковская, Наталья Давыдова, Наталья Османн. 

Какие же вы красивые! – написала дизайнер Яна Расковалова.

Впрочем, некоторые подписчики не оценили ни пост, ни фотографии. Некоторые написали, что обнаженной с ребенком сниматься не стоит, а другие напомнили, что Перминова “раньше жила с другими ее детьми”. Но таких “доброжелателей” под постом было совсем немного.

Напомним, что супруга бизнесмена Александра Лебедева 34-летняя модель Елена Перминова родила четвертого ребенка 15 мая 2021 года и в тот же день поделилась радостной новостью с общественностью. Пол и имя не стали для ее подписчиков сюрпризом, ведь еще во время беременности она рассказала аудитории, что ждет мальчика и что хочет назвать его в честь любимого. Это же она подтвердила и на своей вечеринке в честь будущего малыша – baby shower, которая состоялась за несколько дней до родов.

Александр Лебедев и Елена Перминова вместе почти 17 лет. Но только в начале 2020-го модель объявила о помолвке с бизнесменом после 15 лет отношений и рождения троих детей.

Елена Перминова с детьмиЕлена Перминова и Александр Лебедев



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