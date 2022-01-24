Мнение: Революция ради 7%, грабёж народа и Брежнев о нехватке мяса

1. Катастрофа. У меня в списке «прочесть» сотни позиций, но я всё равно регулярно отвлекаюсь на объёмные статьи, ссылки на которые присылают читатели. Чувствую себя советским чиновником, распределяющим квартиры вне очереди. Со списком «посмотреть» проще: во-первых, там фильмов меньше, а во-вторых, я нашёл способ взаимовыгодного сотрудничества с экраном. Я смотрю фильмы во время пробежки на эллипсоиде, и 40 минут в день выливаются в полновесные 250 часов в год. Прямо сейчас додушиваю двенадцатый сезон «Гриффинов» (из двадцати), потом на очереди третий сезон «Стар Трек».

Так вот, прочёл отличную статью про прибавочную стоимость — про те деньги, ради которых якобы и устроили революцию в России:

https://oboguev.net/articles/pribavochnaia.pdf

Если вкратце — капиталисты «присваивали» себе примерно 7% от того, что шло рабочим. Вот эти семь процентов прибавки к зарплате и стали предлогом для разрушения страны.

Действительный же подсчёт выясняет, что при устранении капиталиста от дела и замене его на кухарку, которая поведёт дело не хуже капиталиста, но платы за свои услуги брать не станет (буржуй исчезнет, а производство продолжит само собой производить и сбывать как ни в чём не бывало), оплата рабочих могла повыситься не более, чем на 7.1%. Большее увеличение зарплаты могло быть достигнуто лишь за счёт уменьшения доли дохода предприятий идущей на реинвестиции, т.е. за счёт снижения темпов роста заработной платы рабочих.

Повышение зарплаты на 7% приятно и всегда желательно, но не образует молочных рек и кисельных берегов. Вдохновить перспективами прибавки зарплаты размером в 7% на экономическую забастовку ещё может быть худо-бедно и можно, а на социальную революцию – вряд ли.

Конечно, если смотреть на дело с точки зрения социалиста, семь процентов — тоже неплохо, если можно их у кого-нибудь отобрать. Однако ведь до революции доходы рабочих и так росли на несколько процентов в год! Цитирую:

Улучшение доходов рабочих было возможным только на пути дальнейшего промышленного развития, и лучшая надежда рабочих на улучшение их жизни была связана с развитием капиталистической промышленности и повышением, на этой основе, их доходов. За “капиталистическую пятилетку” 1905-1910 гг. средняя зарплата рабочих в Империи выросла на 19%, в С.-Петербургской губернии на 20.9%, в Московской губернии на 20.3% – далеко превысив этим пятилетним всего ростом максимально-возможное 7%-ое одноразовое прибавление от захвата “прибылей буржуев”.

При этом невзирая на более низкую производительность труда русских рабочих сравнительно с западноевропейскими, доходы русские рабочих были существенно более высокими по покупательной способности, чем доходы западноевропейских рабочих. По грубой оценке Струмилина, в 1913 г. наиболее обеспеченные в мире рабочие США по реальной зарплате могли превосходить российских коллег лишь на 15%. При этом, «как установлено западными экономистами, реальная зарплата американских рабочих была в 1,5–3 раза выше, чем у пролетариев других западноевропейских стран. Если расчет Струмилина верен, то реальная зарплата промышленных рабочих в России [была почти вдвое] выше, чем в Бельгии, Франции и Германии, и примерно такая же, как в Англии:».

Напомню, что товарищ Струмилин — не какой-нибудь враг народа, а советский экономист, академик, лауреат Ленинской и Сталинской премий. Сомневаться в его выкладках было бы странно.

2. Табличка от блогера genby, составленная на основе советских статистических справочников и современной статистики. В СССР доля доходов населения от ВВП страны составляла лишь 30%, тогда как остальные 70% забирало себе государство:

https://genby.livejournal.com/972497.html

В наше время бездушного капитализма ситуация обратная — населению достаётся более 60%.

3. Читатель Александр Фидель указывает, что проблемы с мясом в СССР были ещё при Брежневе, и это сознавал сам Леонид Ильич:

https://olegmakarenko.ru/2327887.html?thread=839529295#t839529295

https://www.kommersant.ru/doc/3379852

Золотой запас СССР за время правления Брежнева сократился с 1600 до 400 тонн. т.е. проели буквально все. Валютных запасов не было в принципе, все валютные поступления “с колес” шли на закупку жрачки. вот фрагменты из рабочей записи заседания Политбюро 1981 года.

БРЕЖНЕВ. Товарищи, видимо, читали, что тов. Ярузельский (министр национальной обороны Польши, в феврале 1981 года, во время внутриполитического кризиса, назначенный председателем Совета министров ПНР и в октябре 1981 года избранный первым секретарем правящей Польской объединенной рабочей партии) накануне следующего пленума ЦК ПОРП (который как будто бы намечается на пятницу) обратился к советскому руководству с настоятельной просьбой — подкрепить его позицию на пленуме и в сейме, предоставив Польше (возможно, заимообразно) 50 тысяч тонн мяса.

Более тяжелую для нас просьбу трудно придумать, это ясно всем. Давайте все же посмотрим, что можно сделать, чтобы ему помочь.

АРХИПОВ (первый заместитель председателя Совета министров СССР). Я должен сказать, что положение с мясом у нас очень тяжелое. Мы недополучили от республик по союзному фонду 205 тыс. тонн, в частности, плохо выполняют планы такие республики, как Белоруссия, Казахстан, РСФСР.

Министр торговли т. Струев присылал в ЦК КПСС записку относительно того, чтобы закупить 450 тыс. тонн мяса. Мы рассматривали это предложение и пока что не изыскали средств для того, чтобы купить такое количество мяса. А там еще дело складывается у нас с сахаром не совсем хорошо. Хотя мы уже купили 1 млн. тонн, нам придется закупить еще 1 млн. тонн. Плохо складывается дело с растительными маслами. Надо приобретать примерно 700–800 тыс. тонн масла.

БРЕЖНЕВ. Может быть, в республики направить телеграммы и потребовать от них выполнения этих планов?

ГОРБАЧЕВ (в 1981 году секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству, член Политбюро ЦК КПСС). Леонид Ильич, я хочу сказать, что причиной невыполнения планов по поставкам мяса в союзный фонд является то, что в связи с недостатком кормов значительное количество скота, которое предназначено для сдачи на скотоубойные пункты, не достигло тех кондиций, которые установлены. В связи с этим нам пришлось перерасходовать большое количество скота. Поэтому если сейчас нажмем на республики, области, то они будут забивать и сдавать некондиционный скот, и в связи с этим сильно снизится поголовье.

Я все же считаю, что сейчас следовало бы пойти по линии закупки мяса.

АРХИПОВ. Конечно, если будет получено (указание), то мы будем изыскивать определенное количество средств.

АНДРОПОВ (председатель КГБ СССР, член Политбюро ЦК КПСС), УСТИНОВ (министр обороны СССР, член Политбюро ЦК КПСС), ЧЕРНЕНКО (секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС) предлагают закупить для помощи Польше не 50, а 30 тыс. тонн мяса.

ПАТОЛИЧЕВ. Конечно, у нас трудно с валютой, и это объясняется тем, что мы большое количество ее тратим на закупку хлеба. Сейчас мы заканчиваем закупать хлеб, который определен решениями ЦК. Для того чтобы нам прожить от урожая до урожая, необходимо закупить и завезти в Советский Союз 55 млн. тонн зерна. В связи с этим я бы поддержал пока предложение относительно 30 тыс. тонн мяса для оказания помощи ПНР.