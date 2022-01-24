Австралия начала эвакуацию из Киева семей своих дипломатов

Федеральное правительство Австралии выступило с предупреждением для путешественников о том, что въезжать в Украину не рекомендуется и с призывом к австралийцам немедленно покинуть Украину, учитывая то, что авиарейсы в короткие сроки могут быть изменены или приостановлены.

“Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за местных обстоятельств”, – заявили в правительстве.

В ведомстве добавили, что члены семей австралийских дипломатов планируют покинуть Киев.

“Австралийцы, решившие остаться в Украине, должны пересмотреть свои личные планы безопасности, быть готовыми укрыться на месте, если потребуется, и зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел и торговли”, – отметили в правительстве Австралии.

Контекст:

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

Также решила отозвать своих дипломатов Великобритания. По данным Bild, такую возможность рассматривает и Германия.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

Вместе с тем в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

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