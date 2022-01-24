ДТЭК Ахметова приобрел дополнительно четыре судна угля из США и Колумбии для отопительного сезона

“Новые поставки с углем из США и происхождением из Колумбии прибудут в Украину в течение февраля-марта. Таким образом, на сегодняшний день общее количество поставок компанией морем увеличено до 13 судов, а объем импортного угля – до 858 тыс. т”, -–сообщили в компании.

На 24 января ДТЭК поставил в Украину уже девять партий угля из Колумбии и США. Это позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тыс. т.

В сентябре-декабре 2021 года ДТЭК импортировал 880 тыс. т угля, общие объемы уже законтрактованного компанией импортного топлива превысили 1,3 млн т.

“Несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, нам удалось договориться о новых судовых партиях. Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и морозов, когда резко увеличивается потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку”, – отметили в компании.

Контекст:

Нынешний отопительный сезон Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал “Фокус”.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря 2021 года, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, заявлял замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко говорил, что в ноябре – декабре в Украину поступило более 1 млн тонн импортного угля.

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