 

Светлана Лобода поделилась с поклонниками новыми фотографиями

24.01.2022, 19:42, Разное
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Знаменитая певица, телеведущая и автор песен Светлана Лобода традиционно проводит январский отдых в тёплых краях. Недавно в Instagram звезда разместила новые впечатляющие фотографии.
Так, на одной из фотографий звезда позирует в длинном пляжном платье-халате молочно-белого цвета с оригинальными кружевами. Нежный оттенок платья и его необычная структура эффектно контрастируют с загаром певицы и очень сочетаются с оправой её солнезащитных очков. К тому же, Светлана Лобода ведёт активный образ жизни, поэтому обладает красивой и стройной фигурой. Она получила от поклонников множество комплиментов и восхищённых комментариев.

Кстати, платья из тонких кружевных материалов, напоминающих тюль из бабушкиной квартиры, – абсолютный тренд 2022 года. Коллекцию одежды из подобных материалов представила дизайнер Симон Роша в сентябре прошлого года на Неделе моды в Лондоне. По признанию дизайнера, к созданию этой коллекции её вдохновили крестильные платья и текстиль из старых английских домов.



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