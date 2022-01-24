Беглов заявил о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса

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24.01.2022, 19:40, Новости дня
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В Петербурге резко осложнилась эпидемическая обстановка, необходим переход в мобилизационный режим, сообщил глава города Александр Беглов.

«На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях и особых усилий для сохранения здоровья – своего и своих близких», – сообщил Беглов в эфире «Радио России», передает ТАСС.

По его словам, руководство города намерено изменить постановление о противодействию распространению коронавируса новыми «более строгими санитарными ограничениями».

Губернатор добавил, что впервые за все время пандемии город меняет систему оказания государственной медпомощи. С 24 января первичное звено будет мобилизовано на борьбу с коронавирусом, а плановая медпомощь ограничивается.

Ранее в комитете по здравоохранению Петербурга сообщали, что в городе резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом.



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