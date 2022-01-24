В Москве усилили санитарные проверки в общественных местах из-за коронавируса

В Москве усилили проверки санитарных мер в ТЦ, магазинах, ресторанах, кафе, барах, ночных клубах и концертных залах, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«В связи с распространением нового штамма «омикрон» мы наблюдаем значительный рост заболеваемости среди москвичей. Сейчас особенно важно неукоснительно соблюдать все установленные Роспотребнадзором требования. Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», – цитирует его ТАСС.

Кроме того, в столице работодателей выборочно проверят на соблюдение указа мэра об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.

«Будет осуществляться выборочный контроль организаций на предмет соблюдения указа мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина о переводе сотрудников на удаленную работу», – рассказал Данчиков.

Ранее в Кремле сообщили, что речи о локдауне в Москве на встрече президента РФ Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло, накопленный опыт позволяет этого избегать.