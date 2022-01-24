 

С обвиняемых в грабеже экс-сотрудников ФСБ взыскали 81 млн рублей

24.01.2022, 19:40, Новости дня
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Суд постановил взыскать в пользу ограбленного бизнесмена свыше 81 млн рублей с обвиняемых экс-сотрудников подразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ.

«Суд счел, что сумма более 81 млн рублей подлежит солидарному возмещению подсудимыми», – цитирует приговор РИА «Новости».

Напомним, в понедельник бывших сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» признали виновными в разбойном нападении на бизнесмена и хищении 136,5 млн рублей.

Напомним, 2 июля 2019 года ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Кроме того, 5 июля в Москве задержали сотрудников спецподразделения «Альфа», «Вымпел» и отдела «К» ФСБ России. Еще одним фигурантом дела стал сотрудник УФНС. При этом часть фигурантов уголовного дела скрылись на Северном Кавказе.

Из материалов дела следует, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка «Металлург» на Александра Юмаранова, похитив у него не менее 136 млн рублей.

Фигуранты дела на стадии предварительного расследования почти все полностью или частично признали свою причастность к инкриминируемому преступлению, активно сотрудничали со следствием и частично погасили ущерб, причиненный потерпевшему. Никто из них не признал исковые требования потерпевшего. Позднее в суде обвиняемый Чиквин заявил, что вину не признает.

Гособвинение запрашивало для подозреваемых от восьми до 12 лет колонии строгого режима и штраф.



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