 

Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных лекарств с ЕАЭС

24.01.2022, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров проработать со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза) возможность ускоренной регистрации инновационных лекарств.

«Правительству РФ обеспечить проработку с государствами – членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов», – приводится поручение на сайте Кремля.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который должен представить доклад до 1 сентября, а далее предоставлять ежегодно.

Кроме того, Путин поручил создать механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий.

«Обеспечить создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств», – указывается в списке поручений.

Также Путин распорядился до 1 июня утвердить комплекс мер, которые позволят обеспечить страну высококвалифицированными кадрами в области генетики.

«Утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности Российской Федерации в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 года, и обеспечить его реализацию», – говорится в документе.

Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июня 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе

01.01 / В РФ созданы полимерные катоды для батарей

17.10 / Экспорт российских вакцин превысил 700 млн долларов

04.12 / Рэпера Элджея наказали за пропаганду наркотиков

31.07 / Ивлеева заявила о возвращении в шоу «Орел и решка»

26.04 / Украинский военный 26 апреля получил ренение на Донбассе

06.11 / В Минздраве Украины опровергли фейк о том, что вакцина может заражать людей коронавирусом

28.06 / Шевченко считает, что сборная Украины добилась результата на Евро 2020, и остальное будет “большим бонусом”

25.11 / “Очень вкусно, но мало. Мало!” Леся Никитюк показала луковый суп от Gucci за 1,5 тыс. грн

05.06 / В мире сделали более 2 млрд прививок против коронавируса – данные Bloomberg

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика