Мнение: Как Польша победила “Газпром”

Из интервью бывшего главы МИД Польши.

— Следует ли Польше на фоне происходящих событий подписывать с Россией новый контракт и сворачивать с пути диверсификации, процесс которой в период энергетического кризиса оказался более затратным?

— Мы, приложив огромные усилия, создали прекрасные инструменты, возвели СПГ-терминал в Свиноуйсьце. Он от начала до конца строился при правительстве "Гражданской платформы" (PO) и Польской крестьянской партии (PSL), а правительство "Права и справедливости" (PiS) только повесило на него табличку с именем Леха Качиньского (Lech Kaczyński). Терминал создавался для того, чтобы иметь возможность диверсифицировать источники поставок, а благодаря этому подписывать новый контракт с россиянами, не опасаясь шантажа. Мы хотели, чтобы цены в долгосрочных договорах снизились, а наши коллеги из "Права и справедливости" отправились в казино и решили сыграть на газовых котировках. Они играли на снижение спотовых цен, а те взлетели в стратосферу. Ценовая формула была изменена с мыслью, что спотовые цены всегда будут ниже, но рынок этого не гарантировал. Экс-премьер Вальдемар Павляк (Waldemar Pawlak), который следит за темой внимательнее, чем я, говорит, что в течение 18 месяцев на изменении ценовой формулы мы потеряли уже 16 миллиардов злотых, то есть 4 миллиарда долларов. Такой подарок Польский нефтегазовый концерн (PGNiG) преподнес Владимиру Путину.

— Что же делать?

— Я был министром иностранных дел, а не энергетики или промышленности. Как я понимаю, газ, требующийся польским домохозяйствам, мы получаем из собственных источников, а импортируем сырье для промышленности, прежде всего тяжелой, и работающих у нас крупных заводов по производству минеральных удобрений. Я продолжаю придерживаться мнения, что на атомах молекул газа не стоит клеймо с серпом и молотом, и газ следует покапать там, где это выгоднее всего. Однако правительство "Права и справедливости" не способно так действовать. Когда людей хоть на государственный конный завод, хоть в государственные компании отбирают не по профессионализму, а по критерию лояльности власти, получается такой результат, какой мы видим. "Газпром" мастерски обыграл PGNiG, а расплачиваться

https://inosmi.ru/20220124/gaz-252684623.html – цинк

В итоге, Польше струсив с "Газпрома" 1,5 млрд долларов штрафа, добилась перехода на закупки газа по спотовым ценам, в результате чего "Газпром" оказался в плюсе, а Польша в минусе на 2,5 млрд. долларов.

Драма в трех актах.

2020-й

2021-й

2022-й

Такое вот колесо генотьбы.

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