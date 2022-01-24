 

Мнение: Что такое Большой Брат

24.01.2022, 19:28, Разное
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Сообщение из Телеграма: “В Китае жители Пекина, которые покупали в аптеках жаропонижающие, противовирусные и лекарства от кашля и боли в горле, стали получать в специальном мобильном приложении уведомление о необходимости пройти тест на COVID-19 в течение 72 часов. В противном случае, они могут столкнуться с «ограничениями на передвижение».

Вот это ОНО. Человека банально отслеживают по его покупкам, и даже не скрывают этого – и никуда не денешься. Вы скажете “Но можно же платить наличными!” Однако наличные скоро запретят. А даже если и нет – тоже не поможет: ведь везде камеры со встроенной системой распознавания лиц. Так что, даже если в Китае кто-то платил наличными за парацетамол – его все равно вычислили.

Как остановить эту всеобщую, всепроникающую слежку? Чем?!

Источник: Размышления вольного социолога



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