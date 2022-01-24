Политолога возмутили сбивчивые оправдания Беглова по поводу плохой уборки снега и мусора

Политолог Александр Сунгуров раскритиковал губернатора Петербурга Александра Беглова за попытку оправдаться за коммунальный кризис. В частности, эксперт сомневается, что причина проблем с уборкой снега и мусора кроется в «полукриминальных структурах», которые, по словам Беглова, действуют на рынке.

«Что является криминалом? То, что снег идет? Или то, что система вывоза мусора дала сбой? При переходе, при централизации любой системы это приводит к сбоям. Это азы управленческого менеджмента, на мой взгляд», — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что провал мусорной реформы был предсказуем, так как Смольный фактически вывел с рынка опытных мусорных перевозчиков и заменил их региональным оператором-монополистом, который не в состоянии контролировать такой большой объем работы.

«После того, как после нескольких компаний, которые это делали, ввели одну компанию, выяснилось, что она некомпетентна, не знает, что крупные грузовики с трудом заезжают в наши дворы питерские. Ну что это такое?», — возмутился Сунгуров.

Политолог считает, что Смольный старается создать централизованное управление мусорной сферой, однако это приведет к дополнительным проблемам, а не к грамотной утилизации отходов.

«Это дает сбой при отсутствии партийной дисциплины, которая была в советское время, когда можно было сказать: партбилет на стол. Сейчас так никому не скажешь, а тогда это была серьезная угроза. Централизация без партийного органа не срабатывает, дезинтеграция должна быть. Это все понятно, известные вещи управленческие, но, по-видимому, для руководства города являются открытием», — поделился мнением политолог.

Согласно результатам соцопросов, более 50% петербуржцев считают Александра Беглова некомпетентным в вопросах управления городом.