 

В смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max смогут устанавливать китайские экраны

24.01.2022, 19:22, Новости дня
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В будущей линейке «яблочных» смартфонов iPhone 15 старшие версии Pro и Pro Max могут выйти с дисплеями, произведенными в Китае.

Речь идет о компании BOE, которая и сейчас обеспечивает поставки экранов для самых дешевых iPhone. По словам экспертов, компания BOE активно развивается и улучшает технический уровень своей продукции.  

Для того чтобы попасть в число поставщиков экранов топовых смартфонов Apple, китайский производитель намерен внедрить у себя технологию LTPO. Напомним, что впервые экраны BOE появились в линейке iPhone 13. Но подходили такие дисплеи только для самых простых вариантов. Дойти до дорогих моделей компания из КНР сможет не ранее 2023 года, считают специалисты.



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