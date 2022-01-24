В смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max смогут устанавливать китайские экраны

В будущей линейке «яблочных» смартфонов iPhone 15 старшие версии Pro и Pro Max могут выйти с дисплеями, произведенными в Китае.

Речь идет о компании BOE, которая и сейчас обеспечивает поставки экранов для самых дешевых iPhone. По словам экспертов, компания BOE активно развивается и улучшает технический уровень своей продукции.

Для того чтобы попасть в число поставщиков экранов топовых смартфонов Apple, китайский производитель намерен внедрить у себя технологию LTPO. Напомним, что впервые экраны BOE появились в линейке iPhone 13. Но подходили такие дисплеи только для самых простых вариантов. Дойти до дорогих моделей компания из КНР сможет не ранее 2023 года, считают специалисты.