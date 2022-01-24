Мнение: Добыча угля в мире, радикальные гринписовцы и зелёные привилегии для элиты

1. Уголь теперь считается на Западе грязной отраслью: в Европе добычу угля объявили грехом, с которым надо поскорее завязывать. Между тем, в других западных странах, в США и в Австралии, угля до сих пор добывают очень много. Россия же в рейтинге угледобывающих стран находится лишь на 6-м месте:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/strany-lidery-po-dobyche-uglia-nesmotria-na-aktivnoe-razvitie-zelenoi-energetiki-61ebf8caa14bd959774e6ab2

Первые три места занимают Китай, Индия и Индонезия, при этом они не только добывают уголь, но и вовсю его потребляют. Это быстро растущие экономики, которым нужно много энергии. При этом на зелёные излишества а-ля ЕС ни у прижимистых китайцев, ни тем более у индонезийцев с индийцами денег нет.

Это значит, что российской угольной отрасли будет куда поставлять свою продукцию, даже если Европа и вправду полностью откажется от угля. Главное, не забывать о расширении пропускной способности сибирских железных дорог и тихоокеанских портов.

2. В Евросоюзе газ и атом предлагают признать зелёными. Российские гринписовцы против, они пытаются быть зеленее Греты Тунберг:

https://lenta.ru/news/2022/01/19/go_green/

Российское отделение «Гринписа» призвало правительство отказаться от развития атомных электростанций и газовых проектов. Экологи высказались против признания этих источников энергии безопасными для планеты, сообщается на сайте организации.

В декабре 2021 года Европейская комиссия выступила с идеей включить главные для России энергоресурсы в список экологически чистых. Однако в «Гринписе» посчитали предложенный в Евросоюзе путь неправильным и попросили российское правительство не следовать ложным намерениям. Экологи направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором посоветовали разработать план поэтапного отказа от финансирования ископаемого топлива и атомной энергетики.

В «Гринписе» считают, что дешевле и эффективнее будет перенаправить средства в возобновляемые источники энергии. По словам экологов, дороговизна и низкая скорость ввода мощностей газовых, угольных и атомных электростанций тормозит развитие безопасных для планеты ветряных, солнечных и гидроустановок, которые в короткие сроки могли бы сократить выбросы парниковых газов.

Ранее российское отделение «Гринписа» также раскритиковало идеи, которые предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) для решения климатических проблем. Экологи выступили против пересчета способности лесов к поглощению углекислого газа и отказа от платы за углерод.

3. Виктор Мараховский пишет:

https://t.me/vmarahovsky/2135

Еврокомиссия, ранее прославившаяся идеей исключить частные джеты из налогов на CO2 в Европе, штурмует новые высоты равенства перед Изменением Климата.

«В июле 2021 года Европейская комиссия опубликовала ряд предложений по декарбонизации морского сектора. Предлагаемая схема ценообразования на выбросы углерода (ETS) и стандарт топлива с низким уровнем выбросов парниковых газов (FuelEU Maritime) будут применяться только к судам более 5000 GT и исключают ряд типов судов, таких как оффшорные суда, рыболовные суда и (тадам!) яхты».

Ну яхты же. Это такие суда без рыболовной, военной и транспортной функции, на которых злые русские олигархи агрессивно дерут рыбок, а добрые европейские и североамериканские сахарные папики (sugar daddies) добродетельно отдыхают с сахарными крошками (sugar babies), занимаясь таким зелёноугодным делом, как утилизация тонн топлива, батарей шато де курво де гран паскуд и килограммов веществ, которые сейчас вообще как бы не криминал.

По этому поводу злые люди переживают и говорят, что это — ещё одно доказательство того, что вся зелёная идея создана строго для того, чтобы опустить на деньги тех, у кого их мало, и не тронуть тех, у кого их много.