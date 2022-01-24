 

Польша начинает строительство забора на границе с Беларусью

24.01.2022, 19:01, Новости дня
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По ее словам, работы начнутся с бурения свай и их бетонирования в грунт. Михальская также добавила, что подготовительная работа велась в течение некоторого времени.

Стена на границе с Беларусью общей протяженностью 186 км и высотой более 5,5 м должна быть готова в июне этого года.

Строительные работы будут выполняться компанией Budimex и консорциумом в составе Unibep и ее дочерней компании Budrex. Budimex построит плотину на двух участках общей протяженностью 105,5 км, а Unibep – 80,7 км.

Работы будут вестись одновременно на четырех участках. Стоимость возведения стены оценивают в 644 млн злотых (4,5 млрд грн).

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы “вербовочные центры”, где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.

Границу с Польшей, по данным пограничной службы страны, в течение 2021 года пытались нелегально пересечь более 39 тыс. раз. В 2020 году таких попыток было 120, сообщил TVP3 Lublin со ссылкой на данные пограничников. В Польше за прошедший год задержали 2800 мигрантов (в 2020 году – 122).

21 января министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что давление нелегальных мигрантов на границу Польши со стороны Беларуси может усилиться с наступлением весны.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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