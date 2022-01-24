“Нам некуда отступать со своей земли”. Ярош заявил, что не будет эвакуировать семью в случае вторжения России

“Знаю, что многие бойцы и командиры, реально оценивая угрозы, исходящие от возможной полномасштабной войны с имперской РФ, хотят эвакуировать своих родных и близких… Единственное, что я могу сказать – моя семья не нуждается в эвакуации. Такое решение было принято на семейном совещании… Нам некуда отступать со своей земли. Мосты сожжены!” – заявил Ярош.

Он добавил, что воевать за Украину будет “до последнего вздоха” и рассказал о том, какие поставил перед собой задачи в случае вторжения.

“Развернуть энное количество боевых батальонов; медбат “Госпитальеры”; учебные центры; службы обеспечения; сохранить нашу командную вертикаль и общие принципы, благодаря которым добровольческие подразделения всегда были боеспособными; помочь офицерам-патриотам из украинских спецслужб в зачистке тыла от предателей и коллаборантов”, – перечислил политик.

Ярош добавил, что полностью доверяет главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и его команде.

“Единственный приказ, который украинские добровольцы не выполнят, – это приказ о капитуляции”, – подчеркнул Ярош.

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Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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