 

Дочь Константина Меладзе не разговаривает с Верой Брежневой

24.01.2022, 18:56, Разное
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Лия Меладзе рассказала, что не поддерживает никаких отношений с Верой Брежневой. С отцом же они замечательно общаются.
Начинающая певица Лия Меладзе заявляет, что не собирается поддерживать отношения с нынешней супругой отца. Но девушка не уточняет, в чём причинах такого решения, с пометкой, что конфликтов между ними не возникало.

Вера Брежнева живёт с продюсером с 2013 года. Они съехались после развода Константина Меладзе с Яной Сумм, родившей ему троих детей.

Мать 17-летней артистки всё ещё возмущена обманом мужа, который 10 лет скрывал информацию о своих похождениях. Она считает, что продюсер пытается прикрыть подлое поведение словами о любви. Также бывшая жена утверждает, что Брежнева никогда не писала музыку, и всё творчество, выпущенное под её авторством, на самом деле создал продюсер. Сам Константин Меладзе крайне недоволен слухами, что его увели из семьи. С его слов, он не телёнок, чтобы его можно было увести.



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