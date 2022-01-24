В ЛНР рассказали о воровстве десятков тонн топлива военными ВСУ

Командир одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил («ООС»), заплатил проверяющим, чтобы скрыть от руководства недостачу в подразделении 83 тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ), рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

«Комиссией штаба ОТГ (оперативно-тактической группировки) «Север» выявлена недостача 83 тонн топлива в подразделениях 24-й бригады– приводятся его слова на сайте Луганского информационного центра.

Он добавил, что «в настоящее время в бригаде работает комиссия тыла штаба «ООС».

«Командир бригады (полковник Сергей) Поступальский за взятку договорился с комиссией о сокрытии данного факта от вышестоящего командования», – отметил офицер пресс-службы.

Мазейкин уточнил, что «кроме того, в 24-й бригаде отмечается факт продажи командиром 2-го батальона майором Деркачом 10 комплектов маскировочных сетей и пяти печей для обогрева, переданных в подразделение волонтерами 21 января».

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