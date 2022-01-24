Путин обсудил стратегическое партнерство с президентом Кубы

Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе телефонного разговора обсудили вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства, информирует пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом… Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий двух стран на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Лидеры двух стран также подтвердили настрой на тесную совместную работу по укреплению двусторонних отношений и условились об активизации контактов на различных уровнях.

Во время беседы Мигель Диас-Канел Бермудес поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь, в том числе для борьбы с коронавирусом. «Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», – добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах.

Напомним, что в апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин и первый секретарь Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество.