Крым обжаловал решение о передаче скифского золота Украине

Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, сообщил эксперт по международным вопросам, юрист Александр Молохов.

«Кассационная жалоба направлена. Физически она будет в суде только завтра. Она только от музеев, от РФ жалобы не будет», – цитирует ТАСС Молохова.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года принял решение о том, что скифское золото должно быть передано Украине. Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила об обжаловании решения суда.

В коллекцию входят около 2 тыс. артефактов, она была вывезена в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до переворота в Киеве и до вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

В Кремле заявили, что следят за ситуацией со скифским золотом.