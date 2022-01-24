Мнение: Биологические эксперименты США в Грузии и на Украине

Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева (в свое время получила широкую известность благодаря своим расследованиям, которые вскрыли схему поставок оружия из Европы боевикам ИГИЛ и Аль-Каиды в Сирии и Йемене) опубликовала документы о американских биологических экспериментах на людях в Грузии и на Украине.

Документы разоблачают биологические эксперименты США над солдатами союзников на Украине и в Грузии

В то время как США планируют увеличить свое военное присутствие в Восточной Европе, чтобы «защитить своих союзников от России», внутренние документы показывают, что означает американская «защита» на практике.

Пентагон провел биологические эксперименты с потенциально летальным исходом над 4400 солдатами в Украине и 1000 солдатами в Грузии. Согласно просочившимся документам, обо всех случаях смерти добровольцев следует сообщать в течение 24 часов (в Украине) и 48 часов (в Грузии).

Обе страны считаются наиболее лояльными партнерами США в регионе, на их территории реализуется ряд программ Пентагона. Одним из них является программа биологического взаимодействия Агентства по уменьшению угрозы обороны (DTRA) стоимостью 2,5 миллиарда долларов , которая включает исследования биологических агентов, смертельных вирусов и устойчивых к антибиотикам бактерий, изучаемых на местном населении.

Проект GG-21: «Обо всех случаях смерти добровольцев будет сообщено незамедлительно»

Пентагон запустил пятилетний проект с возможным продлением до трех лет под кодовым названием GG-21: «Чистоногие и зоонозные инфекции среди военнослужащих в Грузии». Согласно описанию проекта, образцы крови будут взяты у 1000 новобранцев во время прохождения ими медосмотра в грузинском военном госпитале в Гори. Образцы будут проверены на наличие антител против четырнадцати патогенов:

Bacillus anthracis

Brucella

CCHF virus

Coxiella burnetii

Francisella tularensis

Hantavirus

Rickettsia species

TBE virus

Bartonella species

Borrelia species

Ehlrichia species

Leptospira species

Salmonella typhi

WNV

Объем забора крови составит 10 мл. Образцы будут храниться в течение неопределенного времени в NCDC (Центр Лугара) или USAMRU-G, а аликвоты могут быть отправлены в штаб-квартиру WRAIR в США для будущих исследований. Армейский исследовательский институт Уолтера Рида (WRAIR) является крупнейшим биомедицинским исследовательским центром, находящимся в ведении Министерства обороны США. Результаты анализа крови не будут предоставлены участникам исследования.

Такая процедура не может привести к смерти. Однако, согласно отчету проекта, «обо всех случаях смерти добровольцев будет незамедлительно сообщено (обычно в течение 48 часов после уведомления ГП)» в Грузинский военный госпиталь и WRAIR.

Образцы крови солдат будут храниться и подвергаться дальнейшему анализу в Центре Лугара, финансируемом Пентагоном учреждении стоимостью 180 миллионов долларов в столице Грузии Тбилиси.

В последние годы Центр Лугара прославился противоречивой деятельностью , лабораторными инцидентами и скандалами, связанными с программой американского фармацевтического гиганта Gilead по борьбе с гепатитом С в Грузии, в результате которой погибло не менее 248 пациентов . Причина смерти в большинстве случаев указана как неизвестная, свидетельствуют внутренние документы .

Грузинский проект GG-21 финансируется DTRA и реализуется американскими военными учеными из специального подразделения армии США под кодовым названием USAMRU-G, которые работают в Центре Лугара. В Грузии им предоставлен дипломатический иммунитет для исследования бактерий, вирусов и токсинов, не будучи дипломатами. Это подразделение подчиняется Армейскому исследовательскому институту Уолтера Рида (WRAIR).



Центр Лугара — это биолаборатория, финансируемая Пентагоном на сумму 180 миллионов долларов в столице Грузии Тбилиси.



Дипломатический автомобиль с номерным знаком посольства США в Тбилиси на автостоянке Лугар-центра. Американские ученые, работающие в лаборатории Пентагона в Грузии, ездят на дипломатических автомобилях, поскольку им предоставлена ​​дипломатическая неприкосновенность. Фото: Диляна Гайтанджиева

Документы , полученные из реестра федеральных контрактов США, показывают, что USAMRU-G расширяет свою деятельность на других союзников США в регионе и «создает экспедиционные возможности» в Грузии, Украине, Болгарии, Румынии, Польше, Латвии и любых других местах в будущем. Следующий проект USAMRU-G, связанный с биологическими тестами на солдатах, должен начаться в марте этого года в Болгарском военном госпитале в Софии.

Проект UP-8: Обо всех случаях смерти участников исследования следует сообщать в течение 24 часов.

Агентство по снижению угрозы обороны (DTRA) профинансировало аналогичный проект с участием солдат в Украине под кодовым названием UP-8: Распространение вируса конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) и хантавирусов на Украине и потенциальная необходимость дифференциальной диагностики у пациентов с подозрение на лептоспироз. Проект стартовал в 2017 году и несколько раз продлевался до 2020 года, свидетельствуют внутренние документы.

Согласно описанию проекта, образцы крови будут взяты у 4400 здоровых военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве. 4000 из этих образцов будут проверены на наличие антител к хантавирусам, а 400 из них – на наличие антител к вирусу Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ). Результаты анализа крови не будут предоставлены участникам исследования.

Нет информации о том, какие еще процедуры будут выполняться, за исключением того, что "о серьезных инцидентах, в том числе со смертельным исходом, следует сообщать в течение 24 часов" . Все случаи смерти субъектов исследования, которые подозреваются или связаны с исследовательскими процедурами, должны быть доведены до сведения комитетов по биоэтике в США и Украине».



Образцы крови 4000 украинских военнослужащих будут проверены на хантавирусы. Еще 400 образцов крови будут протестированы на ККГЛ в рамках украинского проекта UP-8, спонсируемого DTRA.



Проект УП-8: «О серьезных происшествиях, в том числе со смертельным исходом, следует сообщать в течение 24 часов. Все случаи смерти субъектов исследования, которые подозреваются или связаны с исследовательскими процедурами, должны быть доведены до сведения комитетов по биоэтике в США и Украине».

Согласно информации, полученной из реестра федеральных контрактов США, DTRA выделило https://govtribe.com/file/government-file/hdtra1dtravirtualindustryday-dtra-acquisition-forecast-20200730-for-public-release-dot-pdf80 миллионов долларов США на биологические исследования в Украине по состоянию на 30 июля 2020 года. Программой занимается американская компания Black & Veatch Special Projects Corp.

Еще одним подрядчиком DTRA, работающим в Украине, является компания CH2M Hill. Американская компания получила контракт на $22,8 млн (2020-2023 годы) на реконструкцию и оснащение двух биолабораторий: Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киевская ИЛД) и Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов. и «Областная диагностическая лаборатория защиты прав потребителей» (Одесская РДЛ).

Персоналу США компенсируется гибель и ранения местного населения

Деятельность DTRA в Грузии и Украине подпадает под действие специальных двусторонних соглашений. В соответствии с этими соглашениями Грузия и Украина обязуются обезопасить, не возбуждать судебного разбирательства и возместить ущерб Соединенным Штатам и их персоналу, подрядчикам и персоналу подрядчиков за ущерб имуществу или смерть или ранение любых лиц в Грузии и Украине, возникшие в результате деятельности по настоящему Соглашению. Если ученые, спонсируемые DTRA, причиняют смерть или ранения местному населению, они не могут быть привлечены к ответственности.

Кроме того, согласно Соглашению между США и Украиной, претензии третьих лиц в связи со смертью и травмами в Украине, возникшие в результате действий или бездействия любых сотрудников Соединенных Штатов, связанных с работой по настоящему Соглашению, относятся к сфере ответственности Украины.

(с) Диляна Гайтанджиева

http://dilyana.bg/documents-expose-us-biological-experiments-on-allied-soldiers-in-ukraine-and-georgia/ – цинк

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