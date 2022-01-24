 

Американцы предлагают «плавить Луну» и добывать там ресурсы

24.01.2022, 18:38, Новости дня
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Американская компания Lunar Resources представила реальный проект предварительного освоения лунной поверхности.

 По мнению специалистов, нужно на первом этапе установить на поверхности спутника Земли специальные установки, которые начнут добывать полезные ископаемые, плавить металлы и создавать на месте другие материалы.

Все это понадобится для будущих лунных миссий, а также для строительства инфраструктуры будущих колоний, в которых смогут жить люди, отмечают эксперты. По мнению ученых, на Луне можно добывать и плавить алюминий, железо, магний и прочие металлы. Также понадобится кремний и другие минералы. Вряд ли более целесообразным будет привозить все это с Земли.



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