В Италии представили технологию создания солнечных батарей на основе бумаги

Итальянские ученые совместно со своими иранскими коллегами разработали технологию создания перовскитных батарей для превращения солнечного света в электрический ток, в которой в качестве исходного материала используется самая обыкновенная бумага.

Напомним, что перовскитные технологии ученые рассматривают как очень перспективную альтернативу кремниевым солнечным панелям. Такие солнечные панели могут создаваться из специальных чернил или тончайших пленок, наноситься на поверхности любой формы, поясняют специалисты.

В качестве подложки итальянцы предлагают использовать бумагу. По их мнению, гладкая и одновременно пористая поверхность данного материала позволяет создать солнечные элементы с самым большим коэффициентом полезного действия.